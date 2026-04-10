    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursverluste - Warten auf Iran-Verhandlungen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen leicht gefallen vor Iran-Gesprächen
    • Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,31 Prozent
    • Direktgespräche in Islamabad nach Beginn der Waffenruhe
    US-Anleihen - Kursverluste - Warten auf Iran-Verhandlungen
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag vor den Iran-Verhandlungen etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,15 Prozent auf 111,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,31 Prozent.

    Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab diesem Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.

    Vor seiner Abreise zu Verhandlungen in Pakistan hat US-Vizepräsident JD Vance Teheran dazu ermahnt, die Gespräche mit den Vereinigten Staaten ernst zu nehmen. Wie US-Präsident Donald Trump verdeutlicht habe, sei man bereit, den Iranern die Hand zu reichen, wenn diese bereit seien, in gutem Glauben zu verhandeln, sagte Vance vor Journalisten. Man werde sich bemühen, gute Verhandlungen zu führen. Vor allem eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus könnte die Ölpreise drücken und Inflationsgefahren verringern.

    Die Inflationsrate in den USA ist zwar angesichts kräftig gestiegener Energiepreise im März deutlich gestiegen. Die Jahresrate blieb mit 3,3 Prozent aber leicht hinter den Erwartungen zurück. Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed zunächst einmal die weitere Entwicklung beobachten und die Leitzinsen noch nicht anheben wird. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima fiel auf ein Rekordtief. Die Anleihen profitierten jedoch nicht von den Daten./jsl/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Kursverluste - Warten auf Iran-Verhandlungen Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag vor den Iran-Verhandlungen etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,15 Prozent auf 111,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     