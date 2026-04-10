Felbermayr warnt vor staatlichen Eingriffen bei Spritpreisen
- Felbermayr lehnt Eingriffe bei Spritpreisen ab
- Schlangen an Zapfsäulen und Tanktourismus
- Schlägt gezielte Hilfe durch Pendlerpauschale vor
BERLIN (dpa-AFX) - Der österreichische Ökonom und sogenannte Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr hat sich gegen staatliche Eingriffe bei den Spritpreisen und eine Übergewinnsteuer ausgesprochen. Im ARD-"Interview der Woche" verwies Felbermayr etwa auf einige Länder in Osteuropa, wo es solche Eingriffe gegeben habe: "Das Resultat waren dann Schlangen vor den Zapfsäulen, Tankstellen, die mittags ausverkauft waren, Tanktourismus aus dem Ausland."
Stattdessen schlug Felbermayr vor, die Betroffenen der hohen Spritpreise gezielt zu unterstützen. "Die Pendlerpauschale, das wäre schon ein Element, an das man gehen kann, denn das betrifft die, die das Auto wirklich brauchen, um zum Arbeitsplatz zu kommen (...)." Er verwies auch auf Österreich, wo der Staat die durch die gestiegenen Preise höheren Einnahmen aus der Mehrwertsteuer nutze, um die Energiesteuer zu senken. Insgesamt seien das aber nur kleine Schritte, weil die Preise nicht in Deutschland, sondern auf dem Weltmarkt gemacht würden "und da kann man politisch nicht rasend viel dagegen tun".
Koalitionsstreit um Entlastung
In der Bundesregierung herrscht derzeit Uneinigkeit, wie mögliche Entlastungen aussehen könnten. Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil spricht sich für eine zeitlich befristete Senkung der Energiesteuer aus und will das mit einer Übergewinnsteuer bei den Energiekonzernen finanzieren. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist hingegen gegen eine Übergewinnsteuer und will mit den Mehreinnahmen der Mehrwertsteuer etwa die Pendlerpauschale erhöhen. Für die Güter- und Logistikbranche solle die Dieselsteuer gesenkt werden.
Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien und Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Vor zwei Wochen ist er in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den sogenannten Rat der Wirtschaftweisen berufen worden./gut/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 6,60 auf Tradegate (10. April 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -3,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 220,08 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3744. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,13GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -5,38 %/+10.128,87 % bedeutet.
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Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Dies wirkt sich erst bei der Steuererklärung aus.
Daran sieht man, dass Lk keine Ahnung von Finanzen hat!!
Wen die aktuelle Lage persönlich nicht trifft sind Politiker und Dienstwagenfahrer.
Als Planungsgrundlage für 2026 legt der Konzern einen Referenzpreis von 60 Dollar je Barrel Brent zugrunde. Derzeit notiert Brent bei rund 69 Dollar. Das Unternehmen betont, dass das Volumen der Rückkäufe im Jahresverlauf flexibel an die Preisentwicklung angepasst werden kann. Unverändert bleibt jedoch die angestrebte Bandbreite für das Gesamtjahr: 3 bis 6 Milliarden Dollar sollen weiterhin an die Aktionäre über Rückkäufe fließen.
Dividende steigt trotz niedrigerer Gewinne
Während die Rückkäufe reduziert werden, bleibt die Dividendenpolitik expansiv. Der Vorstand schlägt für das vierte Quartal eine Schlussdividende von 0,85 Euro je Aktie vor. Für das Gesamtjahr 2025 würde sich die Ausschüttung damit auf 3,40 Euro je Aktie summieren. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg von 5,6 Prozent.
Die Zwischendividende in Höhe von 0,85 Euro bleibt unverändert. Damit setzt der Konzern trotz rückläufiger Gewinne ein Signal der Stabilität in der laufenden Ausschüttungspolitik, während er bei den flexibleren Aktienrückkäufen deutlich zurückhaltender agiert.
Die Kombination aus moderatem Ergebnisrückgang, höheren Abschreibungen und einer vorsichtigeren Kapitalallokation spiegelt ein Umfeld wider, das stärker von Preisschwankungen und Unsicherheiten im Energiemarkt geprägt ist.