Dividenden-Aktie: Finnischer Holzriese mit mächtigem Cashflow

Mit einem Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 und etwa 16.500 Mitarbeitern weltweit zählt das Unternehmen zur globalen Spitze der Forst- und Materialindustrie. Das bewirtschaftete Waldgebiet ist größer als Hessen.

UPM-Kymmene ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen grafische Papiere, darunter Zeitungs- Magazinpapier, und Spezialpapiere sowie Etikettenmaterialien. IBei klebenden Etiketten ist das finnische unternehmen sogar Weltmarktführer.

Das Geschäftsmodell geht aber über die Holzverarbeitung hinaus. Das Unternehmen diversifiziert stark in andere Bereiche, zum Beispiel in Biochemie.

Ein finnischer Holzriese mit rund 6 Prozent Dividendenrendite, stabilem Cashflow und spannendem Umbau: In dieser Folge des Dividenden-Radars sprechen wir über UPM-Kymmene. Warum ist der Konzern trotz Papierkrise für Dividendenanleger interessant, was steckt hinter dem Ausbau von Biokraftstoffen und Biochemikalien, und wie sicher ist die Dividende wirklich?

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