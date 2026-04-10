UberDoc Health Technologies Corp. gibt Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

Die Aktien werden nun an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 4KL0 gehandelt und erweitern damit den Zugang internationaler Investoren zum US-amerikanischen Direct-Pay-Gesundheitsmarktplatz.

Vancouver, British Columbia--(24. März 2026) / IRW-Press / UberDoc Health Technologies Corp. (CSE: APPT) („UberDoc“ oder das „Unternehmen“), eine innovative Gesundheitsplattform, die es Patienten ermöglicht, direkt und ohne Wartezeit mit erstklassigen Ärzten in Kontakt zu treten, gab bekannt, dass ihre Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) unter dem Ticker-Symbol 4KL0 gehandelt werden.

Die Frankfurter Notierung folgt der jüngsten Notierung des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange am 18. März 2026 und bietet europäischen und internationalen Investoren direkten Zugang zu UberDoc-Aktien über eine der größten Börsen Europas.

„Die Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung unserer Anlegerbasis über Nordamerika hinaus“, so Sean Kearney, CEO von UberDoc. „Das Gesundheitswesen ist eine globale Herausforderung, und der Bedarf an transparenten, patientenorientierten Modellen beschränkt sich nicht nur auf die USA. Diese Börsennotierung ermöglicht es internationalen Investoren, an unserem Aufbau zu partizipieren, während wir den Zugang zu fachärztlicher Versorgung auf Direct-Pay-Basis landesweit ausweiten.“

UberDoc wurde von der Ärztin und Chirurgin Dr. Paula Muto gegründet, die aus erster Hand die Hürden erlebt hat, die Überweisungen, Versicherungsfreigaben und lange Wartezeiten sowohl für Patienten als auch für Ärzte darstellen. Die digitale Plattform des Unternehmens ermöglicht es Patienten, Termine direkt mit mehr als 5.000 Ärzten und Spezialisten aus 55 Spezialgebieten in den USA zu transparenten, klar ausgewiesenen Preisen im Voraus zu buchen, ohne dass eine Überweisung erforderlich ist.

Weitere Informationen über das Listing von UberDoc an der FWB finden Sie unter: https://live.deutsche-boerse.com/equity/uberdoc-health-t-o-n.

Über Uberdoc

UberDoc (CSE: APPT) (FWB: 4KL0) ist ein innovativer Marktplatz im Gesundheitswesen, der Patienten mit erstklassigen Ärzten zusammenbringt – ohne Überweisung, ohne Versicherungshindernisse und ohne versteckte Kosten. Mit mehr als 5.000 Fach- und Klinikärzten in 55 Fachgebieten in den USA ermöglicht UberDoc Patienten einen schnellen und kostengünstigen Zugang zur medizinischen Versorgung und gibt Ärzten gleichzeitig mehr Kontrolle über Zeit, Umsatz und Praxiswachstum.