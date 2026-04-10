Coherent - Aktienkurs springt nach oben +8,14 % - 10.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Coherent Aktie. Mit einer Performance von +8,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coherent Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 262,90€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Coherent Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +71,65 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um +20,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Coherent eine positive Entwicklung von +64,92 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

Coherent Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,55 % 1 Monat +18,22 % 3 Monate +71,65 % 1 Jahr +360,68 %

Informationen zur Coherent Aktie

Es gibt 187 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,06 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein Wechselspiel aus Gewinnen und Verlusten: Während Nebenwerte glänzen, geraten große Leitindizes und einzelne Technologiewerte unter Druck.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.