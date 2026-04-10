    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    Agrarkommissar

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Düngemittel-Industrie in der EU halten

    Für Sie zusammengefasst
    • Abhängigkeit bei Düngemitteln in Europa stoppen
    • Werksschließungen in der EU unbedingt verhindern
    • Düngemittelpreise stark gestiegen seit 2020
    Agrarkommissar - Düngemittel-Industrie in der EU halten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUTHERSTADT WITTENBERG (dpa-AFX) - Der EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will verhindern, dass Europa bei der Düngemittelproduktion in eine zunehmende Abhängigkeit von anderen Ländern rutscht. Werksschließungen innerhalb der Europäischen Union müssten unbedingt verhindert werden, sagte der Luxemburger bei einem Besuch der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH. Zugleich müsse aber auch sichergestellt werden, dass die Landwirtschaft Düngemittel zu akzeptablen Preisen beschaffen kann.

    "In ganz vielen Bereichen unserer Wirtschaft haben wir Abhängigkeiten. Sagen wir im Medizinbereich - ganz viele Wirkstoffe für Medikamente müssen wir zu 100 oder zu 90 Prozent aus China, Indien und wo auch immer her importieren. Wir haben das Gleiche bei Semiconductors, bei Microchips, wo wir auch zu abhängig sind", sagte Hansen. "Und ich will verhindern, dass wir auch im Lebensmittelbereich in die gleiche Abhängigkeit fallen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu K+S AG!
    Long
    14,52€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 10,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,37€
    Basispreis
    1,97
    Ask
    × 9,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Landwirtschaft in der EU sei extrem unter Druck - auch durch hohe Düngemittelpreise. Schon vor der durch den Krieg im Iran ausgelösten Krise hätten sich Düngemittel um 60 Prozent verteuert im Vergleich zu 2020, sagte Hansen. Würden diese Preise weiter steigen, schwäche das die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. "Und deshalb ist das wichtig, dass wir genügend Düngemittel zur Verfügung haben und zu Preisen, mit denen unsere Landwirte dann auch produzieren können", sagte der Agrarkommissar./bz/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 15,53 auf Tradegate (10. April 2026, 19:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,79 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -35,82 %/-10,14 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über K+S. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Agrarkommissar Düngemittel-Industrie in der EU halten Der EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will verhindern, dass Europa bei der Düngemittelproduktion in eine zunehmende Abhängigkeit von anderen Ländern rutscht. Werksschließungen innerhalb der Europäischen Union müssten unbedingt verhindert werden, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     