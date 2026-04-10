Düngemittel-Industrie in der EU halten

Die Landwirtschaft in der EU sei extrem unter Druck - auch durch hohe Düngemittelpreise. Schon vor der durch den Krieg im Iran ausgelösten Krise hätten sich Düngemittel um 60 Prozent verteuert im Vergleich zu 2020, sagte Hansen. Würden diese Preise weiter steigen, schwäche das die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. "Und deshalb ist das wichtig, dass wir genügend Düngemittel zur Verfügung haben und zu Preisen, mit denen unsere Landwirte dann auch produzieren können", sagte der Agrarkommissar./bz/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 15,53 auf Tradegate (10. April 2026, 19:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,79 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -35,82 %/-10,14 % bedeutet.