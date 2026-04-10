Agrarkommissar
Düngemittel-Industrie in der EU halten
- Abhängigkeit bei Düngemitteln in Europa stoppen
- Werksschließungen in der EU unbedingt verhindern
- Düngemittelpreise stark gestiegen seit 2020
LUTHERSTADT WITTENBERG (dpa-AFX) - Der EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will verhindern, dass Europa bei der Düngemittelproduktion in eine zunehmende Abhängigkeit von anderen Ländern rutscht. Werksschließungen innerhalb der Europäischen Union müssten unbedingt verhindert werden, sagte der Luxemburger bei einem Besuch der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH. Zugleich müsse aber auch sichergestellt werden, dass die Landwirtschaft Düngemittel zu akzeptablen Preisen beschaffen kann.
"In ganz vielen Bereichen unserer Wirtschaft haben wir Abhängigkeiten. Sagen wir im Medizinbereich - ganz viele Wirkstoffe für Medikamente müssen wir zu 100 oder zu 90 Prozent aus China, Indien und wo auch immer her importieren. Wir haben das Gleiche bei Semiconductors, bei Microchips, wo wir auch zu abhängig sind", sagte Hansen. "Und ich will verhindern, dass wir auch im Lebensmittelbereich in die gleiche Abhängigkeit fallen."
Die Landwirtschaft in der EU sei extrem unter Druck - auch durch hohe Düngemittelpreise. Schon vor der durch den Krieg im Iran ausgelösten Krise hätten sich Düngemittel um 60 Prozent verteuert im Vergleich zu 2020, sagte Hansen. Würden diese Preise weiter steigen, schwäche das die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. "Und deshalb ist das wichtig, dass wir genügend Düngemittel zur Verfügung haben und zu Preisen, mit denen unsere Landwirte dann auch produzieren können", sagte der Agrarkommissar./bz/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 15,53 auf Tradegate (10. April 2026, 19:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,79 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -35,82 %/-10,14 % bedeutet.
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Offensichtlich hat hier keiner einen Plan wer im VS sitzt und den Sonnenkönig vertritt. Gut egal, GoldmanSucks kontrolliert mit der Meldung von Heute früh 18%! der Anteile von K+S über Scheinchen. Ich denke GoldmanSucks ist der Gegenspieler vom Drogeristen und daher erwarte ich bald eine neue Meldung, dass der Drogerist mal wieder Verkaufsoptionen auf K+S verkauft hat. Mal sehen, ob ich richtig liege. Fakt ist auch, dass die kurze Kerze aus dem Covering (Gewinne wurden realisiert) auch schon wieder in zwei Tagen gnadenlos abverkauft wurde.
2015 gekauft - ja, auch ich nutzte gestern die Gelegenheit mich von meinem "Mahnmal" im Depot zu trennen. In diesem Fall hangelte ich mich von einem Hoffnungsschimmer zum nächsten. Im Hoch 2022 hatte ich ein Verkaufslimit leicht zu hoch gesetzt und wurde weitere Jahre mit diesem Klotz bestraft. So lange habe ich noch keine Last im Depot mit rum geschleppt.