Börsen Update USA - 10.04. - Dow Jones schwach -0,55 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:39) bei 47.936,75 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,50 %, Amazon +1,67 %, Caterpillar +0,55 %, 3M +0,29 %, Sherwin-Williams -0,14 %

Flop-Werte: Salesforce -3,88 %, Verizon Communications -3,22 %, Nike (B) -3,11 %, IBM -2,38 %, Walmart -2,12 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.096,27 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Marvell Technology +7,44 %, Broadcom +5,08 %, Advanced Micro Devices +3,91 %, Lam Research +3,37 %, Western Digital +2,93 %

Flop-Werte: Palo Alto Networks -8,21 %, Datadog Registered (A) -6,02 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -6,01 %, Cadence Design Systems -5,08 %, Autodesk -4,86 %

Der S&P 500 steht bei 6.816,61 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +9,04 %, Coherent +8,91 %, Texas Pacific Land +5,09 %, Broadcom +5,08 %, First Solar +4,39 %

Flop-Werte: Akamai Technologies -16,83 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -13,83 %, ServiceNow -9,23 %, Palo Alto Networks -8,21 %, Datadog Registered (A) -6,02 %