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Super Micro Computer Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.04.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Super Micro Computer Aktie bisher um +9,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.
Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.
Super Micro Computer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.04.2026
Mit einer Performance von +9,04 % konnte die Super Micro Computer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Super Micro Computer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,720€, mit einem Plus von +9,04 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Obwohl sich die Super Micro Computer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -22,70 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +8,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Super Micro Computer um -20,79 % verloren.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.
Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,47 %
|1 Monat
|-26,65 %
|3 Monate
|-22,70 %
|1 Jahr
|-40,35 %
Informationen zur Super Micro Computer Aktie
Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,99 Mrd.EUR € wert.
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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.