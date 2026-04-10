Anleger lassen vor Nahost-Friedensgesprächen Vorsicht walten

Ich versteh dich schon. Aber in allen Marktphasen "viel" Geld zu verdienen, ist das nicht vielmehr eine Idealvorstellung wie die Realität? Kann man schaffen, man braucht dazu neben Sachverstand aber immer auch etwas Glück.





Ich habe beispielsweise in der langen Durststrecke nach 2008 schon auch Geld verdient, in der Zeit aber hauptsächlich eher durch stabile Dividendenzahler als durch Kursperformance. Wenn man dann 5,6 vielleicht sogar 7 oder 8 Prozent Bruttodividendenrendite bekommt ist das ja auch nicht nichts.





Natürlich gibt es Situationen, wo die Dividende dann vorübergehend gekürzt werden muss. In seltenen Fällen auch gestrichen wird. Aber das kann man durch Bilanzzahlen auch etwas abschätzen und eingrenzen. Natürlich gibt es Situationen die man trotz bester Sorgfalt nicht voraussehen kann.





Das mit der Cashquote ist in guten Marktphasen auch eher kontraproduktiv - denke ich. In schlechten Marktphasen kann es eine zeit lang sinnvoll sein einen größeren Cashbestand aufzubauen, aber auch nicht ewig. Die Inflationsrate arbeitet permanent gegen einen. Ich war bis zum Jahreswechsel bei ca. 30 Prozent Cashquote, habe zuletzt aber etwas reduziert auf ca. 25 Prozent.





Und wie du richtig anmerkst ist das Timing oft entscheidend. Ich schichte, wenn es sich anbietet etwas um und löse mich aus gut gelaufenen Aktien verkaufe diese um mich sukzessive in schlechter gelaufene Titel Stück für Stück einzukaufen. Oft verrechne ich dann auch ein wenig Kursverluste von Titeln in die mich Schritt für Schritt einkaufe mit Kursgewinnen aus gut gelaufenen Titeln die dann ein Stück weit reduziere. Mit dem Zweck den Einstiegskurse nochmals zu verbilligen. Mir ist es bisher nur ein paar mal gelungen nahe des Tiefs einzukaufen bzw. das Timing wirklich "perfekt" abzustimmen.





Nur mal ein Beispiel. Ich habe während Corona in der Absturzphase 2020 während der Zeitspanne als der Ölpreis kurzfristig im negativen Terrain notiert hat in einige Ölwerte investiert. Jetzt versuche ich Schrittweise ein paar Positionen in der verprügelten Nahrungsmittelbranche aufzubauen.





Auf meinen Einstandskurs bei Ölwerten habe ich Dividendenrenditen zwischen 8-10 Prozent. Dank der guten Performance von 150-230 Prozent ist die Dividendenrendite aber nun auf 3-3,5 Prozent bei manchen Titeln auch etwas mehr zusammengeschrumpft. Ich monitore ständig die Dividendenrendite bei jeder Ausschüttung. Wenn diese in den Bereich der Inflationsrate absinkt, löse ich mich über kurz oder lang schrittweise von den Titeln. Und ich baue mit bedacht Titel auf, wo zumindest ein halbwegs angemessenes Chance/Risikoprofil haben und eine höhere Dividendenrendite aufweisen.





Wenn ich jetzt beispielsweise anfange Title im verprügelten Nahrungsmittelbereich aufzubauen(ich beobachte den Sektor schon seit über einem Jahr) und diese noch weiter im Verlauf der Krise fallen, würde ich sukzessive verbilligen ich und ggf. die Verluste des einen Assets mit den anderen verrechnen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Unternehmen nicht vollkommen floppen oder über Jahre nur noch "dahinsiechen" und sich kurstechnisch nie mehr erholen. Und, dass chartechnisch zumindest ein Bodenbildung erkennbar ist. Ich versuche eher zu vermeiden in eine "Eiger Nordwand" Formation zu investieren(Catch the falling knife).

Die Übergange gestalte ich dabei stets fließend.





Aber durch die Bank gibt es im Nahrungsmittelbereich aktuell Dividendenrenditen zwischen 6,5 und 12 Prozent. Natürlich herrscht dort momentan eine größere Krise(Margendruck, Verbraucherzurückhaltung, Inflation bzw. hohe Inputkosten sowie zurückgehende Umsätze) und es besteht auch bei einigen Unternehmen die Gefahr, dass die Dividenden (etwas) zurückgefahren werden müssen, weil sonst aus der Substanz ausgeschüttet werden muss. Auch den Verschuldungsgrad und die Schuldentragfähigkeit sollte man im Auge behalten. Und natürlich sind die KGVs vor allem teilweise deshalb so niedrig, weil die Kurse seit über mehr als ein bis zwei Jahre stark gefallen sind und sich teilweise immer noch kein Boden ausgebildet bzw. abzeichnet.





Trotzdem bin der Meinung, dass man bei den jetzigen Kursen(Allzeittiefs, oder Allzeittiefs in einem Betrachtungszeitraum von 10-15 Jahren) mittelfristig damit ggf. ein halbwegs solides Geschäft machen kann. Natürlich kein Tenbagger. Sagen wir moderate Kursgewinne zwischen 4-8 Prozent pro Jahr + Dividenden(5-8 Prozent) auf Sicht von 5-10 Jahren. Ich würde dabei weder alles auf eine Einzelaktie setzen, würde aber auch nicht einen eigenen "Fonds" anlegen, also alle Titel quer durch die Bank kaufen. Mit Bedacht und Selektion eben. Man muss es auch nicht übertreiben und die Kriterien so gestalten, dass es kaum eine Aktie in die Selektion schafft. Denke gut 1/3 - 1/2 der Werte kann man sich antun, je nach Preis und individueller Abwägung.





Ich glaube im Moment nicht daran, dass alle diese Konzerne auf Sicht von 5-10 Jahren immer weiter schrumpfen werden und andauernd unter hohem Inflationsdruck stehend werden und wir ewige Verbraucherzurückhaltung erleben werden. Ob viele Werte ihre alten Hochs wieder erreichen kann ich nicht sagen, ich preise das jedenfalls nicht in mein Szenario ein.





Du bist ja auch in dem Bereich unterwegs. Deckst du dich auch von Zeit zu Zeit ein, oder beobachtest du nur von der Seitenlinie?





Da ihr hier im Thread ja öfters auch Titel vorstellt, hier ein Wert der auf meiner Watchlist im Nahrungsmittelsektor steht als Diskussionsgrundlage. Ich habe noch keine abschließende Meinung zur Aktie.





Profil zur The Simply Good Foods Aktie - WKN: A2DUFK ISIN: US82900L1026

Die Simply Good Foods Company ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich verpackter Lebensmittel und Getränke, mit Schwerpunkt auf dem nordamerikanischen Markt. Die Firma ist bekannt für die Entwicklung, Vermarktung und den Verkauf von Snacks und Mahlzeitenersatzprodukten. Ihr Sortiment umfasst Proteinriegel, trinkfertige Shakes, süße und salzige Snacks, Kekse, Pizzen, Proteinchips und Rezepte sowie lizenzierte Tiefkühlgerichte. Diese Produkte werden unter den Markennamen Atkins, Atkins Endulge und Quest vertrieben. Zudem bietet das Unternehmen Süßwaren an, darunter Erdnussbuttertörtchen in Original- und Minigröße sowie Brownie- und Karamellbonbons mit Karamellgeschmack. Die Vertriebskanäle der Simply Good Foods Company sind vielfältig und reichen von Massenware, Lebensmittel- und Drogeriemärkten, Club Stores, Convenience Stores, Tankstellen bis hin zu anderen Kanälen. Zudem werden die Produkte über E-Commerce-Plattformen wie atkins.com, questnutrition.com und amazon.com vertrieben. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017 und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.













Gestern wurden seitens des Unternehmens Quartalszahlen veröffentlich, die Aktie stark abgestraft(-20 Prozent). Kurs jetzt auf ATL. Derweil hat das Unternehmen die EPS um ca. 0,05 USD(0,45 USD pro Share statt der prognostizierten 0,40 USD) übertroffen. Aber die Guidance und einige andere Punkte waren relativ enttäuschend.





Zusammenfassung der Q2-FY2026-Ergebnisse (das Quartal endete 28. Februar 2026):





Das Unternehmen hat nicht die operative Verlustzone erreicht – der große GAAP-Nettoverlust von 159,7 Mio. USD (1,73 USD pro Aktie) ist fast ausschließlich auf eine nicht zahlungswirksame Wertminderung (Impairment) von 249 Mio. USD auf die Markenintangibles von Atkins und OWYN zurückzuführen.

Adjustiert (Non-GAAP) lag das EPS bei 0,45 USD (Beats der Konsensschätzung von 0,40 USD, aber leicht unter dem Vorjahreswert von 0,46 USD). Der Umsatz betrug 326 Mio. USD (–9,4 % zum Vorjahr) und verfehlte die Erwartungen von ca. 345 Mio. USD deutlich. Das Adjusted EBITDA lag bei 55,5 Mio. USD (–18,4 %). Die Bruttomarge sank auf 31,6 % (–460 Basispunkte), hauptsächlich durch höhere Inputkosten (z. B. Kakao), Tarife und einmalige OWYN-Integrations-/Qualitätskosten





Ich stelle den Chart mal hier ein. Normalerweise investiere ich nur in Werte mit guter Dividendenrendite, bin aber am Überlegen, ob ich hier mal eine Ausnahme machen sollte und ob sich gerade eine Kaufgelegenheit bietet.





Im Gegensatz zu vielen anderen Nahrungsmittelproduzenten reitet dieses Unternehmen eigentlich auf einer "Trendwelle"/"Modewelle".





Meinungen zur Aktie Pro+Contra sind ausdrücklich willkommen. Auffällig ist, alle Analysten sagen Hold, Buy oder Strong buy. Und trotzdem solche massiven Abstrafungen.





Die Kernfrage ist, berechtigt oder Übertreibung?





Bei SeekingAlpha gibt es auch unterschiedliche Bewertungen zur Aktie. Ich habe mich bislang noch zu wenig mit dem Unternehmen und dessen Produkten befasst um wirklich mitreden zu könne. Klar ist, auf Grund der geringen Marktkapitalisierung (< 1 Mrd USD) theoretisch auch ein potentieller Übernahmekandidat für einen der Majors. Denke mit einem 2-2,5 Mrd Angebot wäre ein Deal eingetütet.









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