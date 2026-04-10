JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Seine Gewinnprognose für das erste Jahresviertel liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass der Pharmakonzern den Jahresausblick bestätigen wird./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 80,22EUR auf Tradegate (10. April 2026, 19:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

