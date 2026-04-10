JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 80,50 auf Tradegate (10. April 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -4,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 97,58 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +9,40 %/+24,32 % bedeutet.