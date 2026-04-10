ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro
- JPMorgan belässt Sanofi Einstufung auf Neutral
- Gewinnprognose für Q1 4 Prozent über Konsens
- Vosser erwartet Bestätigung des Ausblicks
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Seine Gewinnprognose für das erste Jahresviertel liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass der Pharmakonzern den Jahresausblick bestätigen wird./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 80,50 auf Tradegate (10. April 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -4,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 97,58 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +9,40 %/+24,32 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 95 Euro
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