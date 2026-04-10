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    Iran stellt Forderungen für Gespräche, Trump droht!

    Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf fordert, dass iranische Vermögenswerte unverzüglich frei gegeben werden und Libanon in den Waffenstillstand einbezogen wird

    Der Iran stellt (kaum erfüllbare) Forderungen als Voraussetzung für die Gespräche mit den USA - und Trump droht! Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf fordert, dass iranische Vermögenswerte unverzüglich frei gegeben werden und Libanon in den Waffenstillstand einbezogen wird, damit die Gespräche in Islamabad stattfinden können. Trump dagegen sagt: wenn die Gespräche nicht stattfinden sollten, werde der Krieg fortgesetzt. Ist die Wall Street also zu optimistisch, nachdem es die letzten sieben Handelstage nach oben gegangen ist? Vieles spricht dafür. Vor allem auch, dass die Energiekrise auch dann nicht schnell vorbei geht, wenn die Strasse von Hormus schnell wieder frei befahrbar wäre!

    Hinweise aus Video:

    1. Anleger sollten in Rohstoffe investieren – laut BofA der große Trend der nächsten Jahre

    2. China im OpenClaw-Fieber: KI-Agent treibt neue Firmenmodelle

     

    Das Video "Iran stellt Forderungen für Gespräche, Trump droht! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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