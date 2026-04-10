Iran stellt Forderungen für Gespräche, Trump droht!

Der Iran stellt (kaum erfüllbare) Forderungen als Voraussetzung für die Gespräche mit den USA - und Trump droht! Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf fordert, dass iranische Vermögenswerte unverzüglich frei gegeben werden und Libanon in den Waffenstillstand einbezogen wird, damit die Gespräche in Islamabad stattfinden können. Trump dagegen sagt: wenn die Gespräche nicht stattfinden sollten, werde der Krieg fortgesetzt. Ist die Wall Street also zu optimistisch, nachdem es die letzten sieben Handelstage nach oben gegangen ist? Vieles spricht dafür. Vor allem auch, dass die Energiekrise auch dann nicht schnell vorbei geht, wenn die Strasse von Hormus schnell wieder frei befahrbar wäre!

Hinweise aus Video:

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