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    Salzgitter Aktie klettert deutlich - 10.04.2026

    Am 10.04.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +7,34 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie klettert deutlich - 10.04.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,34 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,85, mit einem Plus von +7,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salzgitter Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,13 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +24,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um +10,20 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,37 %
    1 Monat -2,77 %
    3 Monate -3,13 %
    1 Jahr +76,16 %

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd.EUR € wert.

    Dax vor Iran-Verhandlungen kaum verändert


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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +6,90 %
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    +76,58 %
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    +72,76 %
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    +7.853,33 %
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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