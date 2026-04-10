Salzgitter Aktie klettert deutlich - 10.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,34 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,85€, mit einem Plus von +7,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salzgitter Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,13 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +24,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um +10,20 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +24,37 % 1 Monat -2,77 % 3 Monate -3,13 % 1 Jahr +76,16 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,81 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +1,95 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,65 %. ArcelorMittal legt um +0,82 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.