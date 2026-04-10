Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.04.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Verizon Communications
Tagesperformance: -3,71 %
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 1
Performance 1M: -9,43 %
Performance 1M: -9,43 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 2
Performance 1M: -18,40 %
Performance 1M: -18,40 %
Nike (B)
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 3
Performance 1M: -25,62 %
Performance 1M: -25,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Nike (B) gemischt: Mehrere Beiträge thematisieren Qualitäts-/Produktionsprobleme bei Trikots, was Margen und Markenimage belasten könnte. Andere nennen langfristige Kursziele (mind. 100€) bzw. Einstiege um ca. 25€. Insgesamt eher vorsichtig-neutral; eine eindeutige 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht klar beziffert, sondern diskutiert.
NVIDIA
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 4
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE-Forum: Nvidia-Sentiment gemischt. Mehrere Beiträge sehen eine seitwärts/abwärtige Kursentwicklung seit Dezember 2025; vereinzelt wird Relative Stärke gegenüber Peers betont. Fundamentale Hinweise: Bruttomarge >70%, Umsatz ca. 210 Mrd. USD; KI-Fokus als Schaufel-Lieferant. Technische Chart-Analysen existieren. Insgesamt eher skeptisch, aber je nach Margin/Ai-Geldströmen auch moderat positiv. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen tendenziell negativ.
IBM
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 5
Performance 1M: -9,92 %
Performance 1M: -9,92 %
Walmart
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 6
Performance 1M: +3,21 %
Performance 1M: +3,21 %
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