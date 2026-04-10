Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.04.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Marvell Technology
Tagesperformance: +7,40 %
Platz 1
Performance 1M: +39,94 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -7,05 %
Platz 2
Performance 1M: +0,94 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 3
Performance 1M: -12,10 %
Broadcom
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 4
Performance 1M: +8,32 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 5
Performance 1M: -18,59 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 6
Performance 1M: -21,98 %
Fortinet
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 7
Performance 1M: -9,88 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 8
Performance 1M: -4,72 %
Insmed
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 9
Performance 1M: +11,36 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 10
Performance 1M: -18,21 %
Zscaler
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 11
Performance 1M: -30,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum zu Zscaler zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Nachkäufe und Hoffnung auf Erholung stehen Verluste gegenüber; Kurs unter 100€ wird als Tiefpunkt gesehen. Fundamentale Aspekte: Cybersecurity/KI-Wachstum, Zero-Trust‑Leader mit hohen Margen und Skalierbarkeit. Gegenwind: Wettbewerbsdruck; Research stuft von Buy auf Neutral ein. 14-Tage-Performance wird in den Posts nicht genannt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 12
Performance 1M: +22,28 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 13
Performance 1M: +2,34 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 14
Performance 1M: -16,17 %
Intuit
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 15
Performance 1M: -28,28 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 16
Performance 1M: -2,75 %
Dexcom
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 17
Performance 1M: -4,66 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 18
Performance 1M: -32,06 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 19
Performance 1M: -30,22 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 20
Performance 1M: -23,90 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 21
Performance 1M: -3,58 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 22
Performance 1M: +0,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE-Forum: Nvidia-Sentiment gemischt. Mehrere Beiträge sehen eine seitwärts/abwärtige Kursentwicklung seit Dezember 2025; vereinzelt wird Relative Stärke gegenüber Peers betont. Fundamentale Hinweise: Bruttomarge >70%, Umsatz ca. 210 Mrd. USD; KI-Fokus als Schaufel-Lieferant. Technische Chart-Analysen existieren. Insgesamt eher skeptisch, aber je nach Margin/Ai-Geldströmen auch moderat positiv. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen tendenziell negativ.
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 23
Performance 1M: -0,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Booking Holdings
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Booking Holdings: 15%-Provisionen werden als Kostenfaktor gesehen, doch Booking liefert Reichweite, Sichtbarkeit und oft Direktbuchungen. Einige halten die Aktie angesichts dieser Effekte günstig bewertet; andere warnen vor Abhängigkeit und Preis-Druck. Eine konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben.
Ross Stores
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 24
Performance 1M: +5,46 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 25
Performance 1M: -7,50 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 26
Performance 1M: +26,44 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 27
Performance 1M: +9,66 %
