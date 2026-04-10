Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Akamai Technologies
Tagesperformance: -17,50 %
Platz 1
Performance 1M: -11,96 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -14,10 %
Platz 2
Performance 1M: -37,39 %
Coherent
Tagesperformance: +8,49 %
Platz 3
Performance 1M: +19,55 %
ServiceNow
Tagesperformance: -8,28 %
Platz 4
Performance 1M: -34,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu ServiceNow gemischt: Langfristig bleibt der Burggraben attraktiv und Umsätze stabil; kurzfristig lasten KI-Entwicklungen. In den letzten 14 Tagen ca. −30% (von ca. 130 USD auf ca. 88 USD). Einstieg um 66–69 USD wird diskutiert; andere warnen vor weiterer Abwärtsbewegung. Insgesamt vorsichtig bis leicht bearish.
Super Micro Computer
Tagesperformance: +7,73 %
Platz 5
Performance 1M: -26,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, sachliches Sentiment zu Super Micro Computer. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben. Positive Impulse: AI-Hype könnte Server-Nachfrage antreiben; Gold Series mit 25 vorkonfigurierten Servern lieferbar in 3 Werktagen. Risiken: Export-Kontroll-Untersuchung gegen drei Ex-Mitarbeiter; Governance- und Margen-Probleme könnten Kaufchance beeinflussen.
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -6,79 %
Platz 6
Performance 1M: +0,94 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +6,32 %
Platz 7
Performance 1M: -29,38 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 8
Performance 1M: +8,13 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 9
Performance 1M: -4,80 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 10
Performance 1M: -12,10 %
Broadcom
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 11
Performance 1M: +8,32 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 12
Performance 1M: -18,59 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 13
Performance 1M: -21,98 %
Fortinet
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 14
Performance 1M: -9,88 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 15
Performance 1M: -5,96 %
PTC
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 16
Performance 1M: -20,09 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 17
Performance 1M: -15,61 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 18
Performance 1M: -19,21 %
Verisign
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 19
Performance 1M: +11,02 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 20
Performance 1M: -4,72 %
Jack Henry & Associates
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 21
Performance 1M: -14,79 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 22
Performance 1M: -18,21 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 23
Performance 1M: +22,28 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 24
Performance 1M: -1,83 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 25
Performance 1M: -15,90 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 26
Performance 1M: -8,58 %
McCormick
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 27
Performance 1M: -19,74 %
Lennox International
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 28
Performance 1M: -5,83 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 29
Performance 1M: +8,09 %
CIENA
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 30
Performance 1M: +61,24 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 31
Performance 1M: +1,22 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 32
Performance 1M: +9,28 %
First Solar
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 33
Performance 1M: +5,07 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 34
Performance 1M: -30,22 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 35
Performance 1M: +0,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE-Forum: Nvidia-Sentiment gemischt. Mehrere Beiträge sehen eine seitwärts/abwärtige Kursentwicklung seit Dezember 2025; vereinzelt wird Relative Stärke gegenüber Peers betont. Fundamentale Hinweise: Bruttomarge >70%, Umsatz ca. 210 Mrd. USD; KI-Fokus als Schaufel-Lieferant. Technische Chart-Analysen existieren. Insgesamt eher skeptisch, aber je nach Margin/Ai-Geldströmen auch moderat positiv. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen tendenziell negativ.
Lam Research
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 36
Performance 1M: +26,44 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 37
Performance 1M: -0,25 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 38
Performance 1M: +11,85 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 39
Performance 1M: +11,38 %
GE Vernova
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 40
Performance 1M: +19,59 %
