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    FUTR meldet Rekord bei Neuabschlüssen mit Autohändlern im ersten Quartal 2026, getrieben durch die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0

    FUTR meldet Rekord bei Neuabschlüssen mit Autohändlern im ersten Quartal 2026, getrieben durch die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0
    Foto: adobe.stock.com

    22 neue Händlerverträge sollen zu einer Rekordnutzung von FUTR Payments durch Verbraucher führen und gleichzeitig das Wachstum der Nutzerzahlen der FUTR-Agent-App vorantreiben 

     

    Zusammenfassung

             FUTR hat im ersten Quartal 2026 22 neue Verträge mit Autohändlern abgeschlossen – die bisher höchste Zahl in einem einzelnen Quartal, was auf die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0 zu Beginn des Quartals zurückzuführen ist

             Die neuen Verträge konnten durch direkte Vertriebsmaßnahmen abgeschlossen werden.

             Die 22 neuen Autohändler ergänzen einen Bestand von etwa 160 aktiven Händlern; dieser Bestand hat in der Vergangenheit einen Jahresumsatz von etwa 5 bis 6 Millionen CAD $ erwirtschaftet. Die Aktivierung von FUTR Payments-Kunden durch Händler erfolgt in der Regel acht bis zehn Wochen nach Vertragsunterzeichnung

             Die bereits angekündigten exklusiven Vertriebspartnervereinbarungen mit der New York State Auto Dealers Association und Tax Max werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 zusätzliche Neuabschlüsse mit Autohändlern generieren, ergänzend zum weiteren Direktvertrieb

             FUTR Payments-Kunden interagieren über die FUTR Agent App und die webbasierte Plattform, die das Wachstum der Benutzerbasis unterstützt

     

    Toronto, Ontario, 10. April 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20)(WKN: A4165Y)(ISIN: CA3609521057), („FUTR“ oder „das Unternehmen“) Entwickler der FUTR Agent App, mit der Benutzer ihre personenbezogenen Daten speichern, verwalten, abrufen und monetarisieren sowie Echtzeitzahlungen tätigen können, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2026 22 neue Autohändler unter Vertrag genommen hat, damit diese ihren Kunden FUTR Payments anbieten können – die höchste Zahl an neuen Händlerverträgen in einem einzigen Quartal in der Unternehmensgeschichte.

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    FUTR meldet Rekord bei Neuabschlüssen mit Autohändlern im ersten Quartal 2026, getrieben durch die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0 22 neue Händlerverträge sollen zu einer Rekordnutzung von FUTR Payments durch Verbraucher führen und gleichzeitig das Wachstum der Nutzerzahlen der FUTR-Agent-App vorantreiben   Zusammenfassung•         FUTR hat im ersten Quartal 2026 22 neue …
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