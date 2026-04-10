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    Ukraine kündigt 'Ramstein'-Treffen für 15. April an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ramstein-Treffen am 15. April zur Koordinierung
    • Schwerpunkte: Luftabwehr, Drohnen, Datenaustausch
    • Ukraine und Deutschland planen gemeinsame Projekte
    Ukraine kündigt 'Ramstein'-Treffen für 15. April an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow hat bei einem Telefonat mit seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius (SPD) für den 15. April ein neues Treffen im sogenannten Ramstein-Format vereinbart. Bei den Gesprächen der Ukraine-Kontaktgruppe solle es darum gehen, wie Russland zu einem Frieden gezwungen werden könne, teilte das Ministerium in Kiew mit.

    Vom Bundesverteidigungsministerium gab es zunächst keine Informationen zu dem Telefonat. Unklar war auch, ob die Gespräche per Videoschalte oder an einem konkreten Ort laufen sollen. Seit 2022 hat es in dem in Ramstein gegründeten Format, zu dem auch Deutschland gehört, Dutzende Sitzungen gegeben.

    "Den Partnern werden vorrangige Bereiche der Zusammenarbeit vorgestellt, insbesondere bei der Stärkung der Luftabwehr, der Entwicklung von Drohnensystemen sowie beim Austausch von Daten und Technologien", hieß es in der Mitteilung in Kiew. Nach ukrainischen Angaben bereiten die Ukraine und Deutschland eine Reihe gemeinsamer Projekte vor, die "in naher Zukunft" umgesetzt werden sollen.

    Dabei gehe es um eine Verstärkung der Luftabwehrsysteme, die Finanzierung von Drohnen und die Entwicklung gemeinsamer technologischer Lösungen, darunter innovative Laserwaffen. Fedorow dankte der Mitteilung zufolge Pistorius auch für die Unterstützung Deutschlands beim Schutz der Ukrainer und der Infrastruktur während des Winters.

    Fedorow ist der vierte Verteidigungsminister seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als vier Jahren. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion./mau/DP/he






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