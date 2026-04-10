ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Dow nach starker Woche im Minus
- US-Aktien uneinheitlich nach starker Woche
- Waffenruhe im Iran bleibt fragil, Trump droht
- Dow minus 0,56 Prozent trotz rund drei Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach einer starken Woche uneinheitlich geschlossen. Die Waffenruhe im Iran bleibt fragil. Vor den am Wochenende geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan drohte US-Präsident Donald Trump Teheran mit weiteren Angriffen, sollten die geplanten Friedensgespräche scheitern.
Aktuelle US-Konjunktur- und Inflationsdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Von den Ölpreisen, die seit dem Iran-Krieg der wichtigste Taktgeber für die globalen Börsen sind, kamen keine neuen Impulse. Sie notierten etwa auf Vortagesniveau, womit sich an den Inflations- und Konjunkturerwartungen nichts änderte.
Der Dow Jones Industrial endete mit einem Minus von 0,56 Prozent bei 47.916,57 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund drei Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,11 Prozent auf 6.816,89 Zähler. Der Nasdaq 100 stieg letztlich um 0,14 Prozent auf 25.116,34 Punkte. Damit beträgt das Wochenplus rund viereinhalb Prozent.
Die Stimmung der Verbraucher in den USA - gemessen am Konsumklimaindex der Universität Michigan - trübte sich im April stärker als erwartet ein und fiel auf ein Rekordtief. Unterdessen trieb der Iran-Krieg die US-Inflationsrate im März deutlich nach oben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,3 Prozent, verglichen mit 2,4 Prozent im Februar. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einem noch etwas stärkeren Anstieg auf 3,4 Prozent gerechnet. Experten gehen nun überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank vorerst nicht an der Zinsschraube dreht und zunächst die weitere Entwicklung abwarten wird.
Branchenseitig im Fokus standen erneut Softwarewerte, die tags zuvor wieder einen schwarzen Tag verzeichneten. Der Sektor leidet bereits seit einiger Zeit stark unter KI-Verdrängungssorgen. Mit dem Nahostkrieg wurde die Situation für die Anleger nicht besser. Citigroup strich nun ihre Empfehlungen für einige Werte, was unter anderem die Aktien von Docusign und Autodesk um 5,9 beziehungsweise 3,0 Prozent nach unten zog.
Eine skeptische Analystenstudie sorgte bei den Papieren von Nike für einen Verlust von 3,1 Prozent. Die Experten von Piper Sandler stuften sie ab, vor allem aus Sorge um das gesättigte Athleisure-Geschäft mit modischer Sportbekleidung.
Die Aktien von CoreWeave stiegen um knapp 11 Prozent. Zuvor hatte der Anbieter von Cloud-Kapazität im Bereich Künstlicher Intelligenz mitgeteilt, dass der KI-Spezialist Anthropic Rechenzentrumskapazitäten anmieten wird. Bereits tags zuvor hatte CoreWeave eine deutlich langfristige Vereinbarung mit dem Betreiber sozialer Netzwerke Meta im Volumen von rund 21 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben.
Für die Titel von Organon ging es um knapp 28 Prozent aufwärts, nachdem die "Economic Times" berichtet hatte, dass die indische Sun Pharmaceutical ein Kaufgebot in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar für das hoch verschuldete Unternehmen im Bereich Frauengesundheit abgeben wolle. Sun Pharmaceutical bezeichnete den Bericht als „spekulativ“./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 187,3 auf Lang & Schwarz (10. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -4,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 43,62 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +42,93 %/+119,89 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Ich versteh dich schon. Aber in allen Marktphasen "viel" Geld zu verdienen, ist das nicht vielmehr eine Idealvorstellung wie die Realität? Kann man schaffen, man braucht dazu neben Sachverstand aber immer auch etwas Glück.
Profil zur The Simply Good Foods Aktie - WKN: A2DUFK ISIN: US82900L1026
Die Simply Good Foods Company ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich verpackter Lebensmittel und Getränke, mit Schwerpunkt auf dem nordamerikanischen Markt. Die Firma ist bekannt für die Entwicklung, Vermarktung und den Verkauf von Snacks und Mahlzeitenersatzprodukten. Ihr Sortiment umfasst Proteinriegel, trinkfertige Shakes, süße und salzige Snacks, Kekse, Pizzen, Proteinchips und Rezepte sowie lizenzierte Tiefkühlgerichte. Diese Produkte werden unter den Markennamen Atkins, Atkins Endulge und Quest vertrieben. Zudem bietet das Unternehmen Süßwaren an, darunter Erdnussbuttertörtchen in Original- und Minigröße sowie Brownie- und Karamellbonbons mit Karamellgeschmack. Die Vertriebskanäle der Simply Good Foods Company sind vielfältig und reichen von Massenware, Lebensmittel- und Drogeriemärkten, Club Stores, Convenience Stores, Tankstellen bis hin zu anderen Kanälen. Zudem werden die Produkte über E-Commerce-Plattformen wie atkins.com, questnutrition.com und amazon.com vertrieben. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017 und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Mir kommt es ein wenig so vor als würdest du versuchen ein völlig risikoloses Asset bzw. eine risikolose Anlagestrategie zu finden. Ich glaube von der Idee sollte man sich verabschieden. Die gibt es heutzutage nicht mehr, vielleicht und vermutlich gab es sie auch nie.
Vielen Dank für die Interessenbekundung zu einer ETF-Auswertung. Auch habe ich den ein oder anderen Daumen als Zustimmung hierfür herangezogen - so hatte ich für mein Februar-Update lediglich schlappe 4 Daumen, mit dem März-Update waren es mit 8 schließlich doppelt so viele. Erste Vorbereitungen zur Ausarbeitung habe ich bereits vorgenommen und ich werde mich in den nächsten Tagen an die Umsetzung begeben. Evtl. schaffe ich es jetzt noch am Wochenende.