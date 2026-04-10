US-Börsen uneinheitlich - Ölpreis sinkt deutlich

Ich versteh dich schon. Aber in allen Marktphasen "viel" Geld zu
verdienen, ist das nicht vielmehr eine Idealvorstellung wie die
Realität? Kann man schaffen, man braucht dazu neben Sachverstand
aber immer auch etwas Glück.
Ich habe beispielsweise in der langen Durststrecke nach 2008
schon auch Geld verdient, in der Zeit aber hauptsächlich eher
durch stabile Dividendenzahler als durch Kursperformance. Wenn
man dann 5,6 vielleicht sogar 7 oder 8 Prozent
Bruttodividendenrendite bekommt ist das ja auch nicht nichts.
Natürlich gibt es Situationen, wo die Dividende dann
vorübergehend gekürzt werden muss. In seltenen Fällen auch
gestrichen wird. Aber das kann man durch Bilanzzahlen auch etwas
abschätzen und eingrenzen. Natürlich gibt es Situationen die man
trotz bester Sorgfalt nicht voraussehen kann.
Das mit der Cashquote ist in guten Marktphasen auch eher
kontraproduktiv - denke ich. In schlechten Marktphasen kann es
eine zeit lang sinnvoll sein einen größeren Cashbestand
aufzubauen, aber auch nicht ewig. Die Inflationsrate arbeitet
permanent gegen einen. Ich war bis zum Jahreswechsel bei ca. 30
Prozent Cashquote, habe zuletzt aber etwas reduziert auf ca. 25
Prozent.
Und wie du richtig anmerkst ist das Timing oft entscheidend. Ich
schichte, wenn es sich anbietet etwas um und löse mich aus gut
gelaufenen Aktien verkaufe diese um mich sukzessive in schlechter
gelaufene Titel Stück für Stück einzukaufen. Oft verrechne ich
dann auch ein wenig Kursverluste von Titeln in die mich Schritt
für Schritt einkaufe mit Kursgewinnen aus gut gelaufenen Titeln
die dann ein Stück weit reduziere. Mit dem Zweck den
Einstiegskurse nochmals zu verbilligen. Mir ist es bisher nur ein
paar mal gelungen nahe des Tiefs einzukaufen bzw. das Timing
wirklich "perfekt" abzustimmen.
Nur mal ein Beispiel. Ich habe während Corona in der Absturzphase
2020 während der Zeitspanne als der Ölpreis kurzfristig im
negativen Terrain notiert hat in einige Ölwerte investiert. Jetzt
versuche ich Schrittweise ein paar Positionen in der verprügelten
Nahrungsmittelbranche aufzubauen.
Auf meinen Einstandskurs bei Ölwerten habe ich Dividendenrenditen
zwischen 8-10 Prozent. Dank der guten Performance von 150-230
Prozent ist die Dividendenrendite aber nun auf 3-3,5 Prozent bei
manchen Titeln auch etwas mehr zusammengeschrumpft. Ich monitore
ständig die Dividendenrendite bei jeder Ausschüttung. Wenn diese
in den Bereich der Inflationsrate absinkt, löse ich mich über
kurz oder lang schrittweise von den Titeln. Und ich baue mit
bedacht Titel auf, wo zumindest ein halbwegs angemessenes
Chance/Risikoprofil haben und eine höhere Dividendenrendite
aufweisen.
Wenn ich jetzt beispielsweise anfange Title im verprügelten
Nahrungsmittelbereich aufzubauen(ich beobachte den Sektor schon
seit über einem Jahr) und diese noch weiter im Verlauf der Krise
fallen, würde ich sukzessive verbilligen ich und ggf. die
Verluste des einen Assets mit den anderen verrechnen.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Unternehmen nicht
vollkommen floppen oder über Jahre nur noch "dahinsiechen" und
sich kurstechnisch nie mehr erholen. Und, dass chartechnisch
zumindest ein Bodenbildung erkennbar ist. Ich versuche eher zu
vermeiden in eine "Eiger Nordwand" Formation zu investieren(Catch
the falling knife).
Die Übergange gestalte ich dabei stets fließend.
Aber durch die Bank gibt es im Nahrungsmittelbereich aktuell
Dividendenrenditen zwischen 6,5 und 12 Prozent. Natürlich
herrscht dort momentan eine größere Krise(Margendruck,
Verbraucherzurückhaltung, Inflation bzw. hohe Inputkosten sowie
zurückgehende Umsätze) und es besteht auch bei einigen
Unternehmen die Gefahr, dass die Dividenden (etwas)
zurückgefahren werden müssen, weil sonst aus der Substanz
ausgeschüttet werden muss. Auch den Verschuldungsgrad und die
Schuldentragfähigkeit sollte man im Auge behalten. Und natürlich
sind die KGVs vor allem teilweise deshalb so niedrig, weil die
Kurse seit über mehr als ein bis zwei Jahre stark gefallen sind
und sich teilweise immer noch kein Boden ausgebildet bzw.
abzeichnet.
Trotzdem bin der Meinung, dass man bei den jetzigen
Kursen(Allzeittiefs, oder Allzeittiefs in einem
Betrachtungszeitraum von 10-15 Jahren) mittelfristig damit ggf.
ein halbwegs solides Geschäft machen kann. Natürlich kein
Tenbagger. Sagen wir moderate Kursgewinne zwischen 4-8 Prozent
pro Jahr + Dividenden(5-8 Prozent) auf Sicht von 5-10 Jahren. Ich
würde dabei weder alles auf eine Einzelaktie setzen, würde aber
auch nicht einen eigenen "Fonds" anlegen, also alle Titel quer
durch die Bank kaufen. Mit Bedacht und Selektion eben. Man muss
es auch nicht übertreiben und die Kriterien so gestalten, dass es
kaum eine Aktie in die Selektion schafft. Denke gut 1/3 - 1/2 der
Werte kann man sich antun, je nach Preis und individueller
Abwägung.
Ich glaube im Moment nicht daran, dass alle diese Konzerne auf
Sicht von 5-10 Jahren immer weiter schrumpfen werden und
andauernd unter hohem Inflationsdruck stehend werden und wir
ewige Verbraucherzurückhaltung erleben werden. Ob viele Werte
ihre alten Hochs wieder erreichen kann ich nicht sagen, ich
preise das jedenfalls nicht in mein Szenario ein.
Du bist ja auch in dem Bereich unterwegs. Deckst du dich auch von
Zeit zu Zeit ein, oder beobachtest du nur von der Seitenlinie?
Da ihr hier im Thread ja öfters auch Titel vorstellt, hier ein
Wert der auf meiner Watchlist im Nahrungsmittelsektor steht als
Diskussionsgrundlage. Ich habe noch keine abschließende Meinung
zur Aktie.
Profil zur The Simply Good Foods Aktie - WKN: A2DUFK ISIN:
US82900L1026
Die Simply Good Foods Company ist ein international agierendes
Unternehmen im Bereich verpackter Lebensmittel und Getränke, mit
Schwerpunkt auf dem nordamerikanischen Markt. Die Firma ist
bekannt für die Entwicklung, Vermarktung und den Verkauf von
Snacks und Mahlzeitenersatzprodukten. Ihr Sortiment umfasst
Proteinriegel, trinkfertige Shakes, süße und salzige Snacks,
Kekse, Pizzen, Proteinchips und Rezepte sowie lizenzierte
Tiefkühlgerichte. Diese Produkte werden unter den Markennamen
Atkins, Atkins Endulge und Quest vertrieben. Zudem bietet das
Unternehmen Süßwaren an, darunter Erdnussbuttertörtchen in
Original- und Minigröße sowie Brownie- und Karamellbonbons mit
Karamellgeschmack. Die Vertriebskanäle der Simply Good Foods
Company sind vielfältig und reichen von Massenware, Lebensmittel-
und Drogeriemärkten, Club Stores, Convenience Stores, Tankstellen
bis hin zu anderen Kanälen. Zudem werden die Produkte über
E-Commerce-Plattformen wie atkins.com, questnutrition.com und
amazon.com vertrieben. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr
2017 und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Gestern wurden seitens des Unternehmens Quartalszahlen
veröffentlich, die Aktie stark abgestraft(-20 Prozent). Kurs
jetzt auf ATL. Derweil hat das Unternehmen die EPS um ca. 0,05
USD(0,45 USD pro Share statt der prognostizierten 0,40 USD)
übertroffen. Aber die Guidance und einige andere Punkte waren
relativ enttäuschend.
Zusammenfassung der Q2-FY2026-Ergebnisse (das Quartal endete
28. Februar 2026):
Das Unternehmen hat nicht die operative Verlustzone erreicht –
der große GAAP-Nettoverlust von 159,7 Mio. USD (1,73 USD pro
Aktie) ist fast ausschließlich auf eine nicht zahlungswirksame
Wertminderung (Impairment) von 249 Mio. USD auf die
Markenintangibles von Atkins und OWYN zurückzuführen.
Adjustiert (Non-GAAP) lag das EPS bei 0,45 USD (Beats der
Konsensschätzung von 0,40 USD, aber leicht unter dem
Vorjahreswert von 0,46 USD). Der Umsatz betrug 326 Mio. USD (–9,4
% zum Vorjahr) und verfehlte die Erwartungen von ca. 345 Mio. USD
deutlich. Das Adjusted EBITDA lag bei 55,5 Mio. USD (–18,4 %).
Die Bruttomarge sank auf 31,6 % (–460 Basispunkte), hauptsächlich
durch höhere Inputkosten (z. B. Kakao), Tarife und einmalige
OWYN-Integrations-/Qualitätskosten
Ich stelle den Chart mal hier ein. Normalerweise investiere ich
nur in Werte mit guter Dividendenrendite, bin aber am Überlegen,
ob ich hier mal eine Ausnahme machen sollte und ob sich gerade
eine Kaufgelegenheit bietet.
Im Gegensatz zu vielen anderen Nahrungsmittelproduzenten reitet
dieses Unternehmen eigentlich auf einer "Trendwelle"/"Modewelle".
Meinungen zur Aktie Pro+Contra sind ausdrücklich willkommen.
Auffällig ist, alle Analysten sagen Hold, Buy oder Strong buy.
Und trotzdem solche massiven Abstrafungen.
Die Kernfrage ist, berechtigt oder Übertreibung?
Bei SeekingAlpha gibt es auch unterschiedliche Bewertungen zur
Aktie. Ich habe mich bislang noch zu wenig mit dem Unternehmen
und dessen Produkten befasst um wirklich mitreden zu könne. Klar
ist, auf Grund der geringen Marktkapitalisierung (< 1 Mrd USD)
theoretisch auch ein potentieller Übernahmekandidat für einen der
Majors. Denke mit einem 2-2,5 Mrd Angebot wäre ein Deal
eingetütet.
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20260410135615-13b933b90f5fba43d97f4f991081cecbbf4d35a3ad58e7786.png