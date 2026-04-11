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    Kurswende auf der Schiene

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    Bill Gates' Lieblingsaktie: Canadian National ist wieder ein Kauf

    Bank of America dreht das Votum für Canadian National auf Kaufen – nach Jahren verfehlter Ziele. Die Aktie notiert mit ungewöhnlichem Abschlag zur Branche. Was steckt hinter dem Stimmungsumschwung?

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    Kurswende auf der Schiene - Bill Gates' Lieblingsaktie: Canadian National ist wieder ein Kauf
    Foto: Peter Power - The Canadian Press

    Drei Prozent mehr Frachtvolumen im laufenden Quartal, ein neuer Betriebschef, der die Kennzahlen nach oben dreht – und eine Aktie, die gegenüber der Peer-Group mit einem ungewöhnlich hohen Abschlag notiert: Bank of America hat Canadian National Railway (CNI) von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 122 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent zum aktuellen Kurs von gut 107 Dollar.

    Der Sinneswandel der US-Bank kommt nicht aus dem Nichts. Canadians National hatte zuletzt mehrfach seine eigene Jahresprognose verfehlt – und die Analysten um Ken Hoexter hatten die Latte entsprechend tief gelegt. Nun scheint das Unternehmen in der Lage, diese niedrig gesetzte Messlatte zu überspringen. "CN hat eine konservative Jahresprognose vorgelegt und die Ausgangslage so gesetzt, dass sie ihre Ziele erstmals wieder erreichen können", schreiben die Analysten sinngemäß. Das klingt nach wenig, ist aber nach einer langen Phase operativer Enttäuschungen ein wesentlicher Stimmungsumschwung.

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    ISIN:CA1363751027WKN:897879

    Seit mehr als zwei Jahrzehnten zählt Bill Gates über seinen Investmentfonds Cascade Investment zu den größten Einzelaktionären von Canadian National – zuletzt mit einem Anteil von über zehn Prozent. Der Milliardär und Microsoft-Gründer gilt als einer der frühesten institutionellen Verfechter der These, dass Eisenbahnunternehmen trotz ihrer unspektakulären Erscheinung zu den widerstandsfähigsten Geschäftsmodellen überhaupt gehören.

    Treiber des neuen Optimismus bei Canadian National sind vor allem Volumenzuwächse in zwei Schlüsselsegmenten: Getreide und Düngemittel legten im laufenden Quartal im Jahresvergleich um rund 13 Prozent zu, das Intermodal-Geschäft um etwa 4 Prozent.

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    Trotzdem warnt BofA vor kurzfristigem Gegenwind: Mischungseffekte im Frachtvolumen, der Wegfall von CO₂-Steuereinnahmen sowie TreibstofBfzuschläge mit ein bis zwei Monaten Verzögerung dürften die Erlöse je Frachttonnenmeile im zweiten Quartal noch belasten. Die Operating Ratio – eine Kernkennzahl der Branche, bei der niedrigere Werte besser sind – soll 2026 auf rund 64,4 Prozent steigen, nach 64,2 Prozent im Vorjahr.

    Bewertungsseitig sieht BofA klares Potenzial: CNI handelt derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 18, die Vergleichsgruppe kommt auf etwa 21. Dieser Abschlag von drei KGV-Punkten ist historisch ungewöhnlich hoch und soll sich laut BofA im Zuge verbesserter Betriebsleistung schließen. Das Kursziel basiert auf dem 21,5-fachen des für 2026 erwarteten Gewinns je Aktie von 7,80 Kanadischen Dollar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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