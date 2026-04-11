Vanguard Mining gibt geplante Übernahme von Quark Uranium Ltd. bekannt

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Vancouver, BC – 10. April 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (UUU: CSE | UUUFF: OTCID | SL51: FWB) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Aktientauschvereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, Quark Uranium Ltd. („Quark“), einem nach dem Recht der Provinz British Columbia gegründeten Unternehmen, und den Aktionären von Quark (die „Aktionäre“) abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien am Kapital von Quark erwerben wird (die „geplante Transaktion“). Die geplante Transaktion ist eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen.

David C. Greenway, President und CEO von Vanguard Mining Corp., kommentierte: „Die Landposition von Quark im Zentrum des westlichen Athabasca-Beckens in Saskatchewan stellt eine strategische Ergänzung des Uranportfolios von Vanguard dar. Da die weltweite Nachfrage nach Kernenergie als zuverlässige und saubere Energiequelle weiter wächst, sind wir der Ansicht, dass der Erwerb der Claims von Quark Uranium dem Unternehmen Zugang zu einem der weltweit führenden Urangebiete verschafft. Wir freuen uns darauf, systematische Explorationsprogramme in diesem Konzessionsgebiet voranzutreiben.“

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Vanguard alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Quark als Gegenleistung für Folgendes erwerben:

die Ausgabe von insgesamt 8.000.000 Stammaktien von Vanguard (die „ Gegenleistungsaktien “) zu einem angenommenen Preis von 0,15 $ pro Aktie; und

Barzahlungen in Höhe von insgesamt 200.000 CAD, zahlbar gemäß den Anweisungen der Aktionäre.

Die geplante Transaktion hat einen Gesamtwert von etwa 1,4 Millionen CAD.

Die Gegenleistungsaktien werden anteilig an die Aktionäre ausgegeben und unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion sind keine Vermittlergebühren zu zahlen.

Abschlussbedingungen

Die geplante Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die „CSE“ ); und

den Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung durch jede Partei; und

die Richtigkeit der Zusicherungen und Gewährleistungen; und

die Erfüllung aller Vereinbarungen und Verpflichtungen gemäß der endgültigen Vereinbarung.

Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion wie beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über die Claims von Quark Uranium

Das Konzessionsgebiet Quark Uranium umfasst acht (8) Bergbauansprüche (Mineral Claims) mit einer Gesamtfläche von ca. 28.746 Hektar (ca. 71.030 Acres) in der Provinz Saskatchewan, Kanada, innerhalb der Region des Athabasca-Beckens.

Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem etablierten Uranförderrevier im Norden von Saskatchewan, das in der Vergangenheit einen bedeutenden Anteil an der weltweiten Uranproduktion hatte. Alle derzeit in Betrieb befindlichen Uranminen Kanadas und viele der bekannten Uranlagerstätten befinden sich innerhalb der Western Wollaston-Domäne und der Wollaston–Mudjatik-Übergangszone. Das Konzessionsgebiet Quark Uranium umfasst eine zusammenhängende Landfläche in dieser Region und liegt in der Nähe von Projekten, die von etablierten Uran-Explorations- und Bergbauunternehmen betrieben werden, darunter Orano Canada und Fission Uranium Corp (Abbildung 1).

Die Konzessionsgebiete befinden sich in einem frühen Explorationsstadium und enthalten keine bekannten Mineralressourcen oder Mineralreserven. Obwohl das Unternehmen das Konzessionsgebiet aufgrund seiner regionalen geologischen Lage als aussichtsreich erachtet, kann nicht garantiert werden, dass weitere Explorationsarbeiten zur Entdeckung einer wirtschaftlich abbaubaren Mineralisierung führen werden.

Eine Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Liegenschaften ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf der Liegenschaft von Quark Uranium.

Abbildung 1: Claim Quark Uranium im westlichen Athabasca-Becken, Saskatchewan

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, P.Geo., M.SC., MBA, einem beratenden Geologen, der ein „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom steht in einem Nahverhältnis zu Vanguard und ist daher für die Zwecke von NI 43-101 nicht unabhängig.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen des Board of Directors

„David Greenway“

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

Haftungsausschluss gemäß US-Wertpapierrecht

Die im Rahmen der geplanten Transaktion auszugebenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne eine Registrierung in den Vereinigten Staaten oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

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Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zur geplanten Transaktion und der voraussichtlichen Verwendung der daraus erzielten Erlöse, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn oder sofern sie in dieser Pressemitteilung verwendet werden, kennzeichnen die Wörter „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anstreben“, „planen“, „prognostizieren“, „könnte“, „vorsehen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der geplanten Transaktion zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt; die Erfüllung der Abschlussbedingungen für die geplante Transaktion, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen, CSE- und Drittgenehmigungen und -zustimmungen; die Ausgabe der Gegenleistungsaktien und die Leistung der Barzahlungen an die Aktionäre bei Abschluss; die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion für das Unternehmen und seine Aktionäre; die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die von Quark gehaltenen Mineralienkonzessionen nach Abschluss der geplanten Transaktion; sowie die allgemeinen Geschäftsziele, Explorationspläne und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung geltenden vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung und unterliegen zwangsläufig einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; das Versäumnis, erforderliche behördliche, CSE- oder Drittgenehmigungen oder -zustimmungen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; das Risiko, dass die Due-Diligence-Prüfung Probleme aufdeckt, die den Abschluss der geplanten Transaktion beeinträchtigen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche, einschließlich der inhärenten Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung; Risiken im Zusammenhang mit dem Eigentumsrecht, dem Besitz und dem Zustand der von Quark gehaltenen Mineralienkonzessionen; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich der Uranpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien in Kanada, den Vereinigten Staaten, Paraguay oder anderen relevanten Rechtsordnungen; allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Bedingungen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

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Die Vanguard Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,82 % und einem Kurs von 0,220CAD auf CSE (10. April 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.