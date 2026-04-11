    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsClean Air Metals AktievorwärtsNachrichten zu Clean Air Metals
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Clean Air Metals gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt

    THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Clean Air Metals Inc. („Clean Air Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) gibt bekannt, dass Dr. Lionnel Djon von seinem Amt als VP of Exploration zurückgetreten ist, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

     

    Dr. Djon war maßgeblich an der Identifizierung und bohrgestützten Validierung des Zielgebiets „Escape“ beteiligt. Wir danken Lionnel für seine Arbeit in den letzten zwei Jahren und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

     

    In der Zwischenzeit wird das Board unter der Leitung von Dr. David Peck die technische Leitung übernehmen, um anstehende geowissenschaftliche Initiativen zu unterstützen. Dr. Peck ist seit Anfang 2024 Mitglied des Boards von Clean Air Metals. Er hat einen Doktortitel in Geologie von der Melbourne University in Australien und einen Master of Science von der University of Windsor in Kanada und ist als professioneller Geowissenschaftler in Ontario und Manitoba registriert. Er ist ein weltweit anerkannter Experte für die Entstehung und Exploration von magmatischen Platingruppenmetall- sowie Nickel-Kupfer-Sulfid-Lagerstätten.

     

    Das Unternehmen wird nach der Bewertung aller derzeit in Prüfung befindlichen Finanzierungsoptionen und der anschließenden Ankündigung zur Weiterverfolgung seiner strategischen Ziele für 2026 (siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2026) über eine dauerhafte Nachfolge informieren.

     

    Über Clean Air Metals

     

    Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Mineralien Thunder Bay North („TBN“) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und sich in der Nähe einer etablierter Infrastruktur befindet, beherbergt zwei (2) Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen beherbergen die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 14,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (Technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI 43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025) mit erheblichem Potenzial für eine Erweiterung in Fallrichtung.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Clean Air Metals gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Clean Air Metals Inc. („Clean Air Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) gibt bekannt, dass Dr. Lionnel Djon von seinem Amt als VP of Exploration zurückgetreten ist, um …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     