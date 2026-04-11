Clean Air Metals gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Clean Air Metals Inc. („Clean Air Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) gibt bekannt, dass Dr. Lionnel Djon von seinem Amt als VP of Exploration zurückgetreten ist, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Dr. Djon war maßgeblich an der Identifizierung und bohrgestützten Validierung des Zielgebiets „Escape“ beteiligt. Wir danken Lionnel für seine Arbeit in den letzten zwei Jahren und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

In der Zwischenzeit wird das Board unter der Leitung von Dr. David Peck die technische Leitung übernehmen, um anstehende geowissenschaftliche Initiativen zu unterstützen. Dr. Peck ist seit Anfang 2024 Mitglied des Boards von Clean Air Metals. Er hat einen Doktortitel in Geologie von der Melbourne University in Australien und einen Master of Science von der University of Windsor in Kanada und ist als professioneller Geowissenschaftler in Ontario und Manitoba registriert. Er ist ein weltweit anerkannter Experte für die Entstehung und Exploration von magmatischen Platingruppenmetall- sowie Nickel-Kupfer-Sulfid-Lagerstätten.

Das Unternehmen wird nach der Bewertung aller derzeit in Prüfung befindlichen Finanzierungsoptionen und der anschließenden Ankündigung zur Weiterverfolgung seiner strategischen Ziele für 2026 (siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2026) über eine dauerhafte Nachfolge informieren.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Mineralien Thunder Bay North („TBN“) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und sich in der Nähe einer etablierter Infrastruktur befindet, beherbergt zwei (2) Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen beherbergen die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 14,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (Technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI 43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025) mit erheblichem Potenzial für eine Erweiterung in Fallrichtung.