Oster-Waffenruhe im Ukraine-Krieg soll beginnen

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Anlässlich des orthodoxen Osterfestes soll im Ukraine-Krieg am Samstagnachmittag (16.00 Uhr Ortszeit, 15.00 MESZ) eine knapp eineinhalb-tägige Waffenruhe beginnen. Nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin endet die Feuerpause mit Ablauf des Sonntags.

Zuvor hatte die Ukraine mehrfach eine Oster-Waffenruhe vorgeschlagen. Darauf verwies Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Reaktion auf die Kreml-Mitteilung und kündigte an, entsprechend zu handeln. Orthodoxe Christen in der Ukraine und in Russland feiern Ostern am Sonntag.