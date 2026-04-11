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    Oster-Waffenruhe im Ukraine-Krieg soll beginnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenruhe beginnt Samstag 16 Uhr Ortszeit für 1,5 Tage
    • Kreml erklärt Feuerpause endet am Ende des Sonntags
    • Kiew sieht Waffenruhe als Schritt zum Kriegsende
    Oster-Waffenruhe im Ukraine-Krieg soll beginnen
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Anlässlich des orthodoxen Osterfestes soll im Ukraine-Krieg am Samstagnachmittag (16.00 Uhr Ortszeit, 15.00 MESZ) eine knapp eineinhalb-tägige Waffenruhe beginnen. Nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin endet die Feuerpause mit Ablauf des Sonntags.

    Zuvor hatte die Ukraine mehrfach eine Oster-Waffenruhe vorgeschlagen. Darauf verwies Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Reaktion auf die Kreml-Mitteilung und kündigte an, entsprechend zu handeln. Orthodoxe Christen in der Ukraine und in Russland feiern Ostern am Sonntag.

    Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte am Freitag der russischen Staatsagentur Tass zufolge, die Waffenruhe habe ausschließlich humanitären Charakter. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf X, sein Land werde sehen, wo und wann die Waffenruhe einsetze, und sei ihrerseits bereit, darauf zu reagieren. Aus Sicht der Ukraine gebe es keine Notwendigkeit, die Angriffe wieder aufzunehmen.

    In dem seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat es bereits mehrere Versuche einer zeitlich begrenzten Waffenruhe an Feiertagen gegeben - beide Seiten warfen sich dann aber Verstöße vor. Kiew betrachtet eine Waffenruhe als Schritt hin zu einem Kriegsende, Moskau dagegen will zuerst Konfliktfragen lösen./ksr/DP/men






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