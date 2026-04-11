Fokus Mobilität
Niedersachsens Ministerpräsident Lies reist nach China
- Olaf Lies reist nach China zu VW und Verkehr
- Thema Energie und Kernfusionsforschung mit Anhui
- Gespräche zu Hafenlogistik und Cosco geplant
HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies fliegt heute Abend für eine mehrtägige Auslandsreise nach China. Der SPD-Politiker will sich in dem Land vorrangig über das China-Geschäft des Autobauers Volkswagen sowie innovative Verkehrskonzepte informieren. Dabei gehe es etwa um autonomes Fahren und KI-gestützte Softwareanwendungen, sagte ein Regierungssprecher. Lies ist Mitglied des VW -Aufsichtsrats, Volkswagen unterhält mehr als 30 Produktionsstätten in China.
Auf Lies' Reiseplan steht außerdem das Thema Energie: Eine Delegation aus Niedersachsens chinesischer Partnerprovinz Anhui habe zuletzt eindrücklich geschildert, wie weit man dort beim Thema Kernfusionsforschung sei, sagte der Regierungssprecher. Im Zusammenhang mit der Hafenlogistik ist darüber hinaus ein Gespräch mit dem Schifffahrtsunternehmen Cosco geplant.
Die ersten offiziellen Termine der China-Reise sind für Sonntag geplant, enden soll sie am Freitag. Weitere Auslandsreisen sind in der Vorbereitung: Vom 2. bis 5. Juni macht Lies Station im französischen Caen in der Normandie, einer weiteren Partnerregion Niedersachsens. Auf der Agenda steht dort unter anderem die Verleihung des Jugendpreises Prix Liberté, mit dem Personen ausgezeichnet werden, die sich für den Kampf für Freiheit einsetzen. Zudem will der Regierungschef gegen Jahresende nach Indien fliegen./cwe/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 89,32 auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,42 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von +0,76 %/+69,06 % bedeutet.
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So verrückt es auch klingt jeder sollte genau überlegen mit wem er Geschäfte macht.
Bei Audi läufts rund? Ich war bei Audi und wollte ein Auto kaufen. Auf Nachfrage bei Rabatt Neufahrzeug hieß es, Preis steht dran. Zudem haben die aktuell A1 +Q2 eingestampft. Die wichtigsten Volumenmodelle. Die wollen keinen Fuß mehr in der Tür bei Leuten, die keine 50000 Euro für ein Auto aufbringen können. Mit den beiden Modellen hätte die bei jungen Leuten punkten und sich Kunden ziehen können. Ich sehe in Audi 0 Potenzial. Die A2 Studie kann man direkt in die Schrottpresse bringen. So ein hässliches Auto hat die Welt noch nicht gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum der TCross kein Schiebedach optional bekommt. In Brasilien gibts den Wagen mit. So verschenkt man direkt schon mal 30% Kunden allein bei dem Modell. Viele Leute greifen nur wegen Schiebedach zum Ford Puma oder Kia Stonic. Was man nicht hat, kann man auch nicht verkaufen. Die Leute von VW sollten selbst mal als Kunde ins eigene Autohaus gehen. Bei uns im Kaff gibts nicht mal den stinknormalen Polo im Verkaufsraum, weswegen die Leute direkt gegenüber zur Fremdmarke spazieren. Bei VW haperts an der Basis. Warum wird bei allen Verbrennern nicht optional Hybrid angeboten gegen Aufpreis? Wäre ich Boss bei VW, würde ich aufräumen, an der Basis, nicht in der Produktion. Die verschenken Marktanteile ohne zu wissen warum.
Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger hätten sich im vergangenen Quartal als der profitabelste deutsche Automobilhersteller herausgestellt, wobei sich im Laufe des Jahres deutliche Fortschritte abgezeichnet hätten, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Neue Produkte bei Audi, die Dynamik bei der Senkung der Kosten sowie die verfügbaren Hebel zur Optimierung der Investitionsausgaben und des Betriebskapitals dürften 2026 insgesamt Verbesserungen bei den meisten Schlüsselkennzahlen unterstützen. Die Durchhalte- und Anpassungsfähigkeit von VW werde nach wie vor unterschätzt