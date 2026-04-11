    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kamala Harris denkt über Präsidentschaftskandidatur nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Kamala Harris erwägt Präsidentschaftskandidatur 2028
    • 2024 trat sie als Präsidentschaftskandidatin an
    • Harris war Vizepräsidentin ab 2021 an Bidens Seite
    Kamala Harris denkt über Präsidentschaftskandidatur nach
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris macht sich Gedanken über eine mögliche Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahr 2028. "Ich denke darüber nach", sagte die 61 Jahre alte Demokratin auf einem Kongress in New York. Harris war im Jahr 2024 Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Republikaner Donald Trump setzte sich bei der Wahl gegen sie durch, seine zweite Amtszeit begann im Januar 2025.

    Harris hatte im Jahr 2019 schon einmal einen Anlauf genommen und damals ihre Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bekanntgemacht, später zog sie sich aber zurück. Joe Biden trat schließlich für die Demokraten an und gewann die Wahl. 2021 trat Harris das Amt der Vizepräsidentin an der Seite von Präsident Biden an./rin/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kamala Harris denkt über Präsidentschaftskandidatur nach Die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris macht sich Gedanken über eine mögliche Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahr 2028. "Ich denke darüber nach", sagte die 61 Jahre alte Demokratin auf einem Kongress in New York. Harris war im Jahr 2024 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     