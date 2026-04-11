'Artemis 2'-Crew nach Flug um den Mond zurück auf der Erde
Für Sie zusammengefasst
- Erste Menschen seit über 50 Jahren nahe dem Mond
- Vier Artemis 2 Astronauten landeten im Pazifik
- Orion Kapsel brachte Crew nach zehn Tagen zurück
Foto: Siarhei - 356130783
SAN DIEGO (dpa-AFX) - Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind zurück auf der Erde. Die vier "Artemis 2"-Astronauten landeten nach rund zehn Tagen im All an Bord der "Orion"-Kapsel plangemäß im Pazifik, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit./cah/DP/zb
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