'Artemis 2'-Crew nach Flug um den Mond zurück auf der Erde

Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind zurück auf der Erde. Die vier "Artemis 2"-Astronauten landeten nach rund zehn Tagen im All an Bord der "Orion"-Kapsel plangemäß im Pazifik, teilte die …



