Tesla bringt fortgeschrittenes Assistenzsystem nach Europa
- Tesla führt FSD Überwacht in den Niederlanden ein
- Tesla testete die FSD Überwacht intern in Europa
- Mensch bleibt verantwortlich und übernimmt Kontrolle
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla führt in den Niederlanden als erstem Land in Europa die fortgeschrittene Version seines Fahrassistenzsystems ein. Vor der Zulassung habe Tesla die Software mit dem Namen "Full Self-Driving (Überwacht)" in ganz Europa intern getestet, wie der US-Elektroautobauer mitteilte. Man bemühe sich um die Erlaubnis der Behörden in weiteren europäischen Ländern.
Tesla-Chef Elon Musk verspricht schon seit Jahren, dass Full Self-Driving (etwa: komplett selbstfahrend) mit der Zeit Tesla-Fahrzeuge eigenständig steuern soll. Für die aktuelle Version, bei der der Mensch am Steuer weiter die Verantwortung trägt und jederzeit bereit sein muss, die Kontrolle zu übernehmen, führte Tesla vor einiger Zeit den Zusatz "Überwacht" ein.
In den USA können Tesla-Fahrer die FSD-Software schon seit Jahren nutzen. Vor allem in der Anfangszeit berichteten sie von vielen Fehlern, inzwischen verweist Musk auf weitreichende Verbesserungen.
Der Elektroauto-Vorreiter hat seine europäische Fabrik in Grünheide bei Berlin, wo der Bestseller Model Y gebaut wird./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 349,0 auf Nasdaq (11. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 380,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -58,45 %/+43,29 % bedeutet.
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https://x.com/teslaeurope/status/2042709396111724639
Der versammelte Anti-Tesla/Musk/EV-Stammtisch hier wird leider nie müde, seinen täglich aufgewärmten FUD zu verbreiten und andere Teilnehmer abseits ihrer Blase zu diffamieren, selbst wenn diese sich von dem Quatsch mal eine Auszeit gönnen...
Herrlich, diese FUDisten.... sie können einfach nicht anders als plumpe Parolen schwingen.
Daran ändern auch wahrlich gute Zulassungszahlen und die erste europäische FSD supervised Zulassung in den Niederlanden... nichts.
Herrlich...lost, die Anti-Tesla-Jünger.
Immer Geld in Firmen von skrupellosen, aber erfolgreichen Milliardären stecken. Egal, was die für einen Mist verbocken und wie schlecht deren Geschäftsmodell ist - Hirn wird eh überschätzt 😵💫
Gut geschriebener Artikel: