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    Tesla bringt fortgeschrittenes Assistenzsystem nach Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla führt FSD Überwacht in den Niederlanden ein
    • Tesla testete die FSD Überwacht intern in Europa
    • Mensch bleibt verantwortlich und übernimmt Kontrolle
    Tesla bringt fortgeschrittenes Assistenzsystem nach Europa
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla führt in den Niederlanden als erstem Land in Europa die fortgeschrittene Version seines Fahrassistenzsystems ein. Vor der Zulassung habe Tesla die Software mit dem Namen "Full Self-Driving (Überwacht)" in ganz Europa intern getestet, wie der US-Elektroautobauer mitteilte. Man bemühe sich um die Erlaubnis der Behörden in weiteren europäischen Ländern.

    Tesla-Chef Elon Musk verspricht schon seit Jahren, dass Full Self-Driving (etwa: komplett selbstfahrend) mit der Zeit Tesla-Fahrzeuge eigenständig steuern soll. Für die aktuelle Version, bei der der Mensch am Steuer weiter die Verantwortung trägt und jederzeit bereit sein muss, die Kontrolle zu übernehmen, führte Tesla vor einiger Zeit den Zusatz "Überwacht" ein.

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    In den USA können Tesla-Fahrer die FSD-Software schon seit Jahren nutzen. Vor allem in der Anfangszeit berichteten sie von vielen Fehlern, inzwischen verweist Musk auf weitreichende Verbesserungen.

    Der Elektroauto-Vorreiter hat seine europäische Fabrik in Grünheide bei Berlin, wo der Bestseller Model Y gebaut wird./so/DP/zb

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 349,0 auf Nasdaq (11. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 380,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -58,45 %/+43,29 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der FSD‑Supervised‑Zulassung in den Niederlanden für Kurs und Bewertung. Diskutiert werden mögliche Lizenzumsätze (Beispiel: ~500.000 Lizenzen → ~50 Mio USD/Monat; grob +700 Mio USD Gewinn 2030), aber viele halten das für zu klein, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Kritik: Tesla sei massiv überbewertet (Vergleich VW, fairer Kurs ≈18 €). Außerdem Skepsis, dass FSD über Level‑2 hinauskommt; Robotaxis/Optimus gelten als unsicher/fern; Erwähnung von Marktpeak und Großkäufen (z. B. Cathie Wood).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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