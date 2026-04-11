Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze für zügige Entlastung

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem für Sonntag geplanten Koalitionsausschuss von Union und SPD dringt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze auf schnelle Beschlüsse zum Kampf gegen die hohen Spritpreise. "Wir brauchen jetzt spürbare Entlastungen, die schnell bei den Verbrauchern und den Unternehmen ankommen, die auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind", sagte der CDU-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel".

"Denn klar ist: Selbst bei einem dauerhaften Friedensschluss im Mittleren Osten wird es lange dauern, bis sich die Preise wieder auf ein erträgliches Maß einpendeln", so Schulze. Dem Kartellamt warf er vor, nicht durchzugreifen: "Die Abzocke an den Tankstellen geht weiter - trotz verschärfter Regeln." Er frage sich: "Wenn eine Behörde nicht handelt, wozu brauchen wir sie dann?"