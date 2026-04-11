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    Warum Ballack Schlotterbecks BVB-Verlängerung befürwortet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ballack sieht Vertragsverlängerung als sinnvoll
    • Vertrag bis 2031 mit Ausstiegsklausel und Bedenken
    • Schlotterbeck braucht noch Zeit, Abschied möglich
    Warum Ballack Schlotterbecks BVB-Verlängerung befürwortet
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Ex-Nationalspieler Michael Ballack sieht in der Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck eine sinnvolle Entwicklung für den jungen Abwehrspieler. "Vielleicht waren die Anfragen doch nicht so da, wie er sich es gewünscht hätte. Es ist ein Luxusproblem. Er weiß auch, was er am BVB hat. Ich glaube auch, dass er noch nicht so weit ist und ihm 1-2 Jahre auf diesem Niveau noch guttun, weil der BVB auch nicht diesen ganz großen Druck hat, wie Real oder Bayern", sagte Ballack dem Streamingdienst DAZN.

    Nach langem Ringen hatte Borussia Dortmund Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 26 Jahre alten Nationalspieler bis 2031 bekanntgegeben. Das neue Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten, die beim BVB lange Zeit verpönt waren. "Deshalb hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert. Weil sie Bauchschmerzen haben, weil er so kurzfristig gehen kann. Weil es eben nicht bis 2031 ist im Zweifel, wie es verkauft wird. Aber das ist der moderne Fußball, das ist Part of the Deal", betonte Ballack.

    Auch wenn der 49-Jährige bei Schlotterbeck noch Entwicklungspotenzial sieht und "hier und da noch Fehler", die bei den ganz großen Clubs auch wegen größer Konkurrenz nicht verziehen werden würden, hält Ballack einen vorzeitigen Abschied des Verteidigers aus Dortmund nicht für ausgeschlossen: "Wenn ich das als Spieler einfordere vom Club, dann spiele ich mit dem Gedanken, diese Klausel auch zu nutzen. Das ist relativ kurzfristig, das spielt in seinem Kopf eine Rolle", so Ballack./jgl/DP/zb

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 3,115 auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +3,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 343,88 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,51 %/+60,51 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die finanziellen und fundamentalen Folgen von Schlotterbecks Verlängerung beim BVB: die womöglich für diesen Sommer geltende Ausstiegsklausel (50–60 Mio.), ob Einnahmen kurzfristig realisiert werden, die Probleme bei der Ersatzbeschaffung, mögliche Investitionsbedarfe und Risiken für Vereinsbewertung und Aktienkurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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