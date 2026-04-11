Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 15/26
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 15/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Siemens Energy
Performance KW 15/26: +14,32 %
DAX Top 1
DAX Top 2
Siemens
Performance KW 15/26: +9,81 %
DAX Top 3
Deutsche Bank
Performance KW 15/26: +9,58 %
DAX Top 4
Commerzbank
Performance KW 15/26: +8,98 %
DAX Top 5
Deutsche Boerse
Performance KW 15/26: -0,62 %
DAX Flop 1
Symrise
Performance KW 15/26: -2,67 %
DAX Flop 2
Scout24
Performance KW 15/26: -3,29 %
DAX Flop 3
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 15/26: -8,91 %
DAX Flop 5
SUESS MicroTec
Performance KW 15/26: +22,72 %
TecDAX Top 1
Elmos Semiconductor
Performance KW 15/26: +19,79 %
TecDAX Top 2
AIXTRON
Performance KW 15/26: +16,25 %
TecDAX Top 3
TecDAX Top 4
SILTRONIC AG
Performance KW 15/26: +10,98 %
TecDAX Top 5
ATOSS Software
Performance KW 15/26: -4,66 %
TecDAX Flop 1
Nemetschek
Performance KW 15/26: -6,08 %
TecDAX Flop 2
IONOS Group
Performance KW 15/26: -6,93 %
TecDAX Flop 3
TecDAX Flop 4
HENSOLDT
Performance KW 15/26: -8,35 %
TecDAX Flop 5
Amazon
Performance KW 15/26: +13,31 %
Dow Jones Top 1
Caterpillar
Performance KW 15/26: +10,31 %
Dow Jones Top 2
Unitedhealth Group
Performance KW 15/26: +9,37 %
Dow Jones Top 3
Sherwin-Williams
Performance KW 15/26: +6,79 %
Dow Jones Top 4
NVIDIA
Performance KW 15/26: +6,11 %
Dow Jones Top 5
Nike (B)
Performance KW 15/26: -3,14 %
Dow Jones Flop 1
Chevron Corporation
Performance KW 15/26: -5,16 %
Dow Jones Flop 2
Verizon Communications
Performance KW 15/26: -6,80 %
Dow Jones Flop 3
IBM
Performance KW 15/26: -7,00 %
Dow Jones Flop 4
Salesforce
Performance KW 15/26: -12,02 %
Dow Jones Flop 5
Intel
Performance KW 15/26: +22,80 %
US Tech 100 Top 1
Monolithic Power Systems
Performance KW 15/26: +20,23 %
US Tech 100 Top 2
Lam Research
Performance KW 15/26: +19,09 %
US Tech 100 Top 3
Marvell Technology
Performance KW 15/26: +17,97 %
US Tech 100 Top 4
Broadcom
Performance KW 15/26: +17,95 %
US Tech 100 Top 5
Zscaler
Performance KW 15/26: -15,23 %
US Tech 100 Flop 1
Workday (A)
Performance KW 15/26: -15,78 %
US Tech 100 Flop 2
Atlassian Registered (A)
Performance KW 15/26: -16,73 %
US Tech 100 Flop 3
Axon Enterprise
Performance KW 15/26: -16,79 %
US Tech 100 Flop 4
Intuit
Performance KW 15/26: -17,02 %
US Tech 100 Flop 5
Siemens Energy
Performance KW 15/26: +14,32 %
E-Stoxx 50 Top 1
E-Stoxx 50 Top 2
ASML Holding
Performance KW 15/26: +9,92 %
E-Stoxx 50 Top 3
Siemens
Performance KW 15/26: +9,81 %
E-Stoxx 50 Top 4
Deutsche Bank
Performance KW 15/26: +9,58 %
E-Stoxx 50 Top 5
Sanofi
Performance KW 15/26: -1,92 %
E-Stoxx 50 Flop 1
ENI
Performance KW 15/26: -2,73 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Wolters Kluwer
Performance KW 15/26: -4,33 %
E-Stoxx 50 Flop 3
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 15/26: -8,91 %
E-Stoxx 50 Flop 5
ABB
Performance KW 15/26: +9,93 %
SMI Top 1
Holcim
Performance KW 15/26: +8,62 %
SMI Top 2
CIE Financiere Richemont
Performance KW 15/26: +8,52 %
SMI Top 3
Sika
Performance KW 15/26: +6,73 %
SMI Top 4
Amrize
Performance KW 15/26: +6,39 %
SMI Top 5
Partners Group Holding
Performance KW 15/26: +0,23 %
SMI Flop 1
Lonza Group
Performance KW 15/26: -0,70 %
SMI Flop 2
Logitech International
Performance KW 15/26: -1,99 %
SMI Flop 3
Kuehne + Nagel International
Performance KW 15/26: -3,19 %
SMI Flop 4
Zurich Insurance Group
Performance KW 15/26: -5,57 %
SMI Flop 5
Raiffeisen Bank International
Performance KW 15/26: +19,18 %
ATX Top 1
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 15/26: +13,27 %
ATX Top 2
voestalpine
Performance KW 15/26: +12,49 %
ATX Top 3
Erste Group Bank
Performance KW 15/26: +10,93 %
ATX Top 4
PORR
Performance KW 15/26: +10,92 %
ATX Top 5
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 15/26: +3,61 %
ATX Flop 1
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 15/26: +0,14 %
ATX Flop 2
EVN
Performance KW 15/26: -1,70 %
ATX Flop 3
Verbund Akt.(A)
Performance KW 15/26: -2,93 %
ATX Flop 4
OMV
Performance KW 15/26: -5,92 %
ATX Flop 5
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 15/26: +8,42 %
Hang Seng Top 1
Meituan Registered (B)
Performance KW 15/26: +7,84 %
Hang Seng Top 2
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 15/26: +6,56 %
Hang Seng Top 3
Sands China
Performance KW 15/26: +6,44 %
Hang Seng Top 4
Alibaba Group Holding
Performance KW 15/26: +4,94 %
Hang Seng Top 5
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 15/26: -5,64 %
Hang Seng Flop 1
China Shenhua Energy Company (H)
Performance KW 15/26: -8,42 %
Hang Seng Flop 2
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 15/26: -9,19 %
Hang Seng Flop 3
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 15/26: -9,50 %
Hang Seng Flop 4
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 15/26: -10,14 %
Hang Seng Flop 5
