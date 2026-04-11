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    Krieg im Nahen Osten bremst Sommergeschäft der Reisebranche

    Für Sie zusammengefasst
    • Geopolitische Unsicherheit bremst Sommerbuchungen
    • Nachfrage verlagert sich auf Kanaren und Balearen
    • Gestiegene Kerosinpreise könnten Flugpreise erhöhen
    ROUNDUP - Krieg im Nahen Osten bremst Sommergeschäft der Reisebranche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/ATHEN (dpa-AFX) - Für die Reisebranche entwickelt sich der Krieg im Nahen Osten zunehmend zum Belastungsfaktor im Sommergeschäft. "Unsicherheiten durch die geopolitischen Entwicklungen führen zu einer spürbaren Buchungszurückhaltung, ohne die Nachfrage grundsätzlich zu schwächen", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Albin Loidl, der Deutschen Presse-Agentur. "Gleichzeitig sorgen steigende Kosten und operative Herausforderungen für zusätzlichen Druck in der Branche."

    Viele Reisende wichen auf alternative Ziele aus. Insgesamt spreche vieles für ein temporäres Innehalten - "mit einer Stabilisierung und dem Anziehen der Nachfrage, sobald sich die Lage beruhigt", sagte Loidl.

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    Stimmung in der Branche eingetrübt

    Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Erwartungen der Branche. Nach Angaben des Ifo-Instituts hat sich das Geschäftsklima bei Reisebüros und Veranstaltern im März deutlich eingetrübt. Der Branchenindikator fiel auf minus 41,7 Punkte, nach minus 14,8 Punkten im Februar. Die Unternehmen bewerten ihre Lage und die Erwartungen für die kommenden Monate deutlich schlechter.

    "Die geopolitische Situation führt zu hoher Verunsicherung bei Reisenden und Reiseunternehmen, besonders für Reisen über die Golfstaaten im Nahen Osten", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner. Viele Anbieter mussten demnach bereits Umbuchungen und Stornierungen vornehmen.

    Ziele im östlichen Mittelmeer, die näher an der Krisenregion liegen, verzeichneten derzeit mehr Zurückhaltung bei Neubuchungen, teilte der Reiseverband weiter mit. Davon profitieren tendenziell Destinationen im westlichen Mittelmeer - auch wenn höhere Preise und begrenzte Kapazitäten die Verlagerung bremsen.

    Verschiebungen bei Reisezielen

    Besonders gefragt seien vor allem westeuropäische Ziele wie die Kanaren und Balearen sowie die Kapverden, teilte Tui auf Anfrage mit. Auch ausgewählte Fernreiseziele in der Karibik stießen auf Interesse. Dagegen entwickelten sich Destinationen am Golf sowie Teile Asiens derzeit schwächer - unter anderem wegen eingeschränkter Umsteigeverbindungen. Auch bei Reisen in die Türkei beobachtet der Konzern aus Hannover eine "starke Zurückhaltung".

    Die Preise bewegten sich insgesamt auf einem moderat erhöhten Niveau. Für bereits gebuchte Reisen blieben sie stabil. Gestiegene Kerosinpreise beschäftigten die Branche zwar, Tui habe für den Sommer aber bereits rund 85 Prozent seines Kerosinbedarfs abgesichert. Wie sich die Preise bis zu den Sommerferien weiterentwickeln, sei jedoch offen: "Vieles hängt von der Lösung des Konflikts in den nächsten Tagen ab."

    Hohe Nachfrage, aber regionale Unterschiede

    Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Branchenzweiten Dertour. "Wir sehen, dass das Interesse an Reisen grundsätzlich weiter hoch ist. Allerdings gibt es erhöhten Beratungsbedarf", sagte Produktchef Sven Schikarsky. Die Gästezahlen lägen für die Sommerferien leicht über dem Vorjahresniveau. Beliebt seien vor allem klassische Ziele im westlichen Mittelmeer wie Spanien oder Italien, auch Griechenland bleibe stark nachgefragt.

    Hoteliers in Griechenland sehen die Lage derzeit vergleichsweise stabil. Die größere Entfernung zur Krisenregion sorge dafür, dass die Nachfrage aus Europa stabil bleibe. Zugleich betonen sie, dass der weitere Verlauf der Saison stark von der geopolitischen Lage abhängen werde. Auf Zypern zeigen sich die Folgen deutlicher. Die Insel liegt nahe an der Krisenregion, die Flughäfen verzeichneten im März ein Minus von 15,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Regierung hat ihre internationale Tourismuswerbung verstärkt.

    Flugpreise könnten weiter steigen

    Die geopolitische Lage wirkt sich auch auf die Kosten im Luftverkehr aus. Der Reiseverband geht davon aus, dass gestiegene Kerosinpreise auch mittelfristig zu steigenden Flugpreisen führen könnten. Lufthansa hat nach eigenen Angaben bereits Preiserhöhungen umgesetzt, die Nachfrage nach Reisen bleibe dennoch unverändert hoch.

    Das Unternehmen sieht sich durch abgesicherte Kerosinpreise besser vor Preisschwankungen geschützt. Doch die Unsicherheit bleibt: "Weil das geopolitische Umfeld weiterhin sehr volatil und von kurzfristigen Veränderungen sowie Marktschwankungen geprägt ist, können sich die Ticketpreise weiter erhöhen", erklärte eine Lufthansa-Sprecherin.

    Mehr Urlaub im eigenen Land

    Deutschland rückt vor diesem Hintergrund für viele Reisende stärker in den Fokus. Nach Angaben des Deutschen Tourismusverbands wollen 41 Prozent der Deutschen, die in den kommenden drei Monaten verreisen möchten, ihren Urlaub im eigenen Land verbringen, 15 Prozent planen sogar zwei bis drei Inlandsreisen. "Damit hat Deutschland als Reiseziel wie schon bisher eine sehr hohe Relevanz", sagte Geschäftsführer Norbert Kunz.

    Der Deutschland-Tourismus werde zeitweise von der geopolitischen Sicherheitslage profitieren, sagte Kunz unter Verweis auf erste Zahlen der Reiseveranstalter. Allerdings dämpften hohe Energie- und Spritpreise sowie die insgesamt gestiegenen Lebenshaltungskosten die Aussichten. "Das heißt, Urlaubszeiten könnten verkürzt oder Tages- und Wochenendausflüge reduziert werden."/kge/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 7,998 auf Tradegate (10. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +6,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,67 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +52,02 %/+24,38 % bedeutet.




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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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