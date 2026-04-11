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    Raumfahrtministerin Bär

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    Sind Rückkehr auf den Mond näher

    Für Sie zusammengefasst
    • Artemis 2 Rückkehr der Astronauten als Erfolg
    • Made in Germany Technik entscheidend für Missionserfolg
    • Mission stärkt Faszination für Raumfahrt und Zukunft
    Raumfahrtministerin Bär - Sind Rückkehr auf den Mond näher
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär bewertet die Mond-Mission nach der Rückkehr der vier Astronauten auf die Erde als großen Erfolg. "Wir sind der Rückkehr der Menschen auf die Mondoberfläche nach über 50 Jahren jetzt einen bedeutenden Schritt näher", sagte die CSU-Politikerin der Funke Mediengruppe. "Der Weg ist bereitet, dass die Menschheit wieder auf der Mondoberfläche steht." Die "Artemis 2"-Mission sei ein Riesenerfolg.

    Dieses Mal sei auch Deutschland mit an Bord gewesen. "Denn ohne Technik "Made in Germany" wäre "Artemis II" gar nicht möglich gewesen", sagte Bär. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und der Kanadier Jeremy Hansen waren in der Nacht zum Samstag (MESZ) plangemäß im Pazifik nahe San Diego gelandet. Sie waren rund zehn Tage im All.

    "Bereits beim Start habe ich mit gedrückten Daumen gespannt den Live-Stream geschaut, und heute Nacht habe ich die Landung natürlich ebenso verfolgt", sagte Bär, die auch Ministerin für Raumfahrt ist. "Ich bin mir sicher, dass die Berichterstattung bei ganz vielen Menschen die Faszination für Raumfahrt verstärkt oder neu entfacht hat."/cht/DP/zb





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