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    Amazon und Meta – die neuen Gewinner?

    Amazons CEO hat seinen „Letter to Shareholder“ veröffentlicht. Besonders relevant für die Aktie sind zwei Zahlen: AWS kommt im K.I.-Geschäft inzwischen auf eine annualisierte Umsatzrate von mehr als 15 Milliarden Dollar, zugleich peilt Amazon für 2026 Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar an, größtenteils für K.I.-Infrastruktur. Reuters berichtete zusätzlich, dass das Geschäft mit Graviton-, Trainium- und Nitro-Chips inzwischen auf mehr als 20 Milliarden Dollar annualisierten Umsatz kommt. Die Aktie konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Wir sind mit dem Call WKN MJ85E6 dabei.

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    Auch Meta ist kurzfristig wieder gesucht. Mit „Muse Spark“ hat der Konzern das erste Modell aus seinem neuen K.I- Superintelligence-Team vorgestellt, kurz darauf folgte ein zusätzlicher Cloud-Vertrag mit CoreWeave über 21 Milliarden Dollar bis Ende 2032. Meta versucht nicht mehr nur, bei K.I.-Modellen technologisch aufzuholen, sondern sich die dafür nötige Rechenleistung in großem Stil zu sichern. Wir haben am Mittwoch unseren Meta-Call in WKN WA0Z64 „getauscht“.




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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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