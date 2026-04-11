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    US-Delegation um JD Vance zu Gesprächen mit Iran gelandet

    Für Sie zusammengefasst
    • Vizepräsident JD Vance mit Delegation in Islamabad
    • Gelandet auf Luftwaffenstützpunkt nahe Islamabad
    • Zuerst getrennte Gespräche mit Sharif und Munir
    US-Delegation um JD Vance zu Gesprächen mit Iran gelandet
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance ist zu den Gesprächen über eine dauerhafte Friedenslösung im Iran-Krieg in Pakistan angekommen. Sie sei auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt Islamabad gelandet und werde zum Hotel eskortiert, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen.

    Pakistanischen Diplomatenkreisen zufolge sollen die Gespräche am Nachmittag Ortszeit (drei Stunden vor MESZ) beginnen. Zunächst treffen die Delegationen demnach separat auf die pakistanischen Vermittler, Premier Shehbaz Sharif und den obersten Militär, Feldmarschall Asim Munir. Anschließend solle es direkte Gespräche zwischen den US-Vertretern und dem Team aus Teheran geben.

    Die iranische Delegation war bereits zuvor in Islamabad eingetroffen und wird nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf angeführt./wim/DP/he





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