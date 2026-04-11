Starke Ausschüttungen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Krka nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Krka gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,74 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,19 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Krka investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +2,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Krka verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,13 %.
Mit +4,13 % Dividendenrendite bietet Krka ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,74 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Krka für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,13 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,19.
Krka weißt eine Marktkapitalisierung von 7,87 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Krka Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.04.2026
Die Krka Aktie notiert aktuell bei 240,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,69 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,00 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,13 %, eine Investition von etwa 24.214€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|8,308261
|+10,65 %
|+4,13 %
|2024
|7,508595
|+11,09 %
|+4,94 %
|2023
|6,75889
|+17,99 %
|+5,53 %
|2022
|5,728432
|0,00 %
|+5,62 %
Warum Krka für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,13 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +9,74 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,19
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Krka Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,84 %
|1 Monat
|+2,56 %
|3 Monate
|+2,56 %
|1 Jahr
|+2,56 %
Informationen zur Krka Aktie
Es gibt 33 Mio. Krka Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,87 Mrd. € wert.
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Ob die Krka Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Krka Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.