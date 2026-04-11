Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Dividenden & passives Einkommen: Mit Krka nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Krka gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,74 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,19 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Krka investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +2,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Krka verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,13 %.

Mit +4,13 % Dividendenrendite bietet Krka ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,74 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Krka für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,13 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,19.

Krka weißt eine Marktkapitalisierung von 7,87 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Krka Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.04.2026

Die Krka Aktie notiert aktuell bei 240,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,69 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,00 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?