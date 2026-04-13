Siemens, ABB und Schneider Electric mit 11,75% Zinsen und 35% Schutz

Wer nun eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht und das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments zugunsten regelmäßigen Zinszahlungen eintauschen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei einem Kursrückgang der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Die Aktienkurse der Unternehmen, die sich unter anderem auch mit der Entwicklung nachhaltiger Nutzung von Energie beschäftigen, konnten sich in den vergangenen 12 Monaten durchwegs positiv entwickeln. Während die Siemens- und die Schneider Electric-Aktie um 24 und 32 Prozent zulegen konnten, warf die ABB Group-Aktie sogar einen Kursgewinn von 73 Prozent ab.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 11,75% Morgan Stanley Protect Pro Smart Energy 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei Aktien eine Jahresbruttorendite von 11,75 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

11,75% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 28.4.26 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Werte werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Smart Energy 26–27 Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 29.4.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 11,75 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 7.5.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 11,75% Morgan Stanley Protect Pro Smart Energy 26–27-Anleihe, fällig am 7.5.27, ISIN: DE000MS0JEX8, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Smart Energy 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 11,75 Prozent, wenn keine der drei Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.