Wochenrückblick 15/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Palantir, Pfisterer Holding, Almonty, Comfort Systems und Texas Pacific Land - was für ein wundwilder Ritt...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



