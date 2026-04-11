Passives Einkommen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Mit einer Dividendenrendite von +3,84 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Bank OZK bietet umfassende Finanzdienstleistungen mit Fokus auf Innovation und Effizienz, besonders im Südosten der USA.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Bank OZK nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Bank OZK gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,84 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,87 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,81 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Bank OZK investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +9,20 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Bank OZK verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,84 %.
Mit +3,84 % Dividendenrendite bietet Bank OZK ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,87 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Bank OZK für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,84 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,81.
Bank OZK weißt eine Marktkapitalisierung von 4,53 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,84 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Bank OZK Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.04.2026
Die Bank OZK Aktie notiert aktuell bei 40,87€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,23 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,84 %, eine Investition von etwa 26.042€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,840000
|+5,75 %
|+3,84 %
|2025
|1,740000
|+10,13 %
|+3,87 %
|2024
|1,580000
|+11,27 %
|+3,58 %
|2023
|1,420000
|+12,70 %
|+3,71 %
|2022
|1,260000
|0,00 %
|+3,04 %
Warum Bank OZK für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,84 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +7,87 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 7,81
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Bank OZK Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,12 %
|1 Monat
|+6,55 %
|3 Monate
|+0,20 %
|1 Jahr
|+10,44 %
Informationen zur Bank OZK Aktie
Es gibt 110 Mio. Bank OZK Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,53 Mrd. € wert.
Bank OZK Aktie jetzt kaufen?
Ob die Bank OZK Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bank OZK Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.