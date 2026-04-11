Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Bank OZK bietet umfassende Finanzdienstleistungen mit Fokus auf Innovation und Effizienz, besonders im Südosten der USA.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Bank OZK nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Bank OZK gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,84 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,87 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,81 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Bank OZK investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +9,20 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Bank OZK verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,84 %.

Mit +3,84 % Dividendenrendite bietet Bank OZK ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,87 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Bank OZK für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,84 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,81.

Bank OZK weißt eine Marktkapitalisierung von 4,53 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,84 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Bank OZK Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.04.2026

Die Bank OZK Aktie notiert aktuell bei 40,87€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,23 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?