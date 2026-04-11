Kommission zu Schuldenbremse tagt noch - Arbeit schwierig

BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeit der Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse geht weiter, gestaltet sich aber offenbar schwierig. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte auf Anfrage, die Kommission arbeite weiter. Die zu klärenden Fragen seien finanzpolitisch, ökonomisch und verfassungsrechtlich komplex und bedürften einer gründlichen Klärung.

"Es gilt, Zukunftsinvestitionen langfristig zu ermöglichen, über das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität hinaus", betonte sie. Aus Kreisen der Kommission hieß es, die Beratungen seien noch nicht abgeschlossen. "Richtig ist auch: Die Beratungen gestalten sich schwierig."