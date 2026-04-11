Starinvestor Howard Marks beruhigt: Private Credit droht keine bedrohliche Schieflage. Aber einige Investoren müssten jetzt eben eine alte - und teure - Lektion neu lernen

Howard Stanley Marks ist einer der besten Investoren der Welt. Regelmäßig veröffentlicht er seine "Marks Memos", über die Warren Buffett sagt, er würde sofort alles stehen und liegen lassen, sobald sich eine neue Ausgabe in seinem Posteingang fände. …



