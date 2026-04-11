Starinvestor Howard Marks beruhigt: Private Credit droht keine bedrohliche Schieflage. Aber einige Investoren müssten jetzt eben eine alte - und teure - Lektion neu lernen
Howard Stanley Marks ist einer der besten Investoren der Welt. Regelmäßig veröffentlicht er seine "Marks Memos", über die Warren Buffett sagt, er würde sofort alles stehen und liegen lassen, sobald sich eine neue Ausgabe in seinem Posteingang fände. Zu Recht!
In seinem Memo "What’s Going on in Private Credit?" widmete sich Marks jüngst der Frage, ob sie seit Wochen durch die Schlagzeilen geprügelten Befürchtungen über drohende Kreditausfälle und darauf folgende systemische Risiken im Bereich Private Credit Substanz haben, oder ob es sich um ein normales Boom & Bust-Szenario in einem zyklischen Markt handelt. Einfach lesenswert...
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