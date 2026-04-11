AKEEYO stellt auf der Global Sources Hong Kong 2026 die Modelle AKY-NV-X2, AKY-710Lite und AKY-730Pro vor

Die Messe stellt einen Meilenstein für AKEEYO dar, da das Unternehmen sein gesamtes Kamera-Ökosystem auf einer der führenden Elektronik-Fachmessen Asiens präsentiert, auf der globale Distributoren, Händler und Branchenfachleute die neuesten Innovationen aus erster Hand erleben können.

SHENZHEN, China, 11. April 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, ein führender Entwickler intelligenter Aufzeichnungslösungen für Zwei- und Vierradfahrzeuge, wird auf der Global Sources Hong Kong 2026 (11.–14. April, Hong Kong Asia International Exhibition Hall) am Stand 7S20 ausstellen.

Ausgestellte Produkte

AKEEYO wird seinen vollständigen Katalog für 2026 in zwei wichtigen Produktkategorien vorstellen:

Professionelle Actionkameras für Fahrräder und Motorräder

Das Flaggschiffmodell AKY-730 Pro steht an der Spitze der Produktpalette und verfügt über einen 8-MP-Sensor vom Typ Sony IMX678, 1/1,8-Zoll-Vollbildaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde, integriertes GPS, ein 1,14-Zoll-Touchscreen-Display, EIS-Gyro-Stabilisierung, einen 3300-mAh-Akku sowie Wasserdichtigkeit nach Schutzklasse IP66. Video.

Die AKY-710 Pro bietet Radfahrern, die hochauflösendes Filmmaterial zu einem wettbewerbsfähigen Preis suchen, einen 8-Megapixel-GC8613-Sensor mit EIS-Bildstabilisierung, Dualband-WLAN und eine Akkulaufzeit von 4,5 Stunden. Die AKY-710S bietet dasselbe robuste 142°-Ultraweitwinkel-Erlebnis mit der Sony STARVIS 2.0 IMX335-Technologie, während die ultraleichte AKY-710 LITE – mit einem Gewicht von nur 101 g – erschwingliche 2K-Aufnahmen mit einer Akkulaufzeit von 7,5 Stunden für den täglichen Einsatz bietet.

Intelligentes Dash-Cam-System

Die AKY-NV-X2 ist die bislang fortschrittlichste Dash-Cam von AKEEYO und vereint ein 2K-Zweikanal-Aufnahmesystem mit einem optionalen dritten AHD-Kanal, einem 11,26-Zoll-IPS-Bedienbildschirm, echter Vollfarb-Nachtsicht dank eines großen 1/1,8-Zoll-Sensors, Super-AI-Toter-Winkel-Erkennung (BSD), Sprachsteuerung, G-Sensor-Notfallverriegelung, 24/7-Parküberwachung sowie optionaler TPMS-Integration. Video.

Vertriebs- und Partnerschaftsmöglichkeiten

AKEEYO baut sein weltweites Vertriebs- und Händlernetz aus und bietet wettbewerbsfähige Großhandelspreise, flexible Mindestbestellmengen sowie die Lieferung einzelner Artikel über Lager in Übersee. Besuchen Sie Stand 7S20 oder füllen Sie das [Händlerantragsformular] aus, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu besprechen.

Besuchen Sie AKEEYO auf der Global Sources 2026

Show: Global Sources Consumer & Electronics Show 2026

Global Sources Consumer & Electronics Show 2026 Termine: 11. bis 14. April 2026

11. bis 14. April 2026 Ort: Hong Kong Asia International Exhibition Hall

Hong Kong Asia International Exhibition Hall Standnummer: 7S20

7S20 Website: www.akeeyo.com

Informationen zu AKEEYO

AKEEYO hat sich auf intelligente Aufzeichnungslösungen für Motorräder, Fahrräder und Fahrzeuge spezialisiert – von professionellen Actionkameras bis hin zu intelligenten Dash-Cam-Systemen. Die Marke bedient Märkte in Asien, Europa und Amerika über ihr globales Vertriebsnetz und ihre E-Commerce-Kanäle.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953801/AKEEYO_at_Global_Sources_Hong_Kong_2026___Booth_7S20__April_11_14.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/akeeyo-stellt-auf-der-global-sources-hong-kong-2026-die-modelle-aky-nv-x2-aky-710lite-und-aky-730pro-vor-302739757.html