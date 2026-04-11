    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    AKEEYO stellt auf der Global Sources Hong Kong 2026 die Modelle AKY-NV-X2, AKY-710Lite und AKY-730Pro vor

    Präsentation der gesamten Produktpalette am Stand 7S20, 11.–14. April 2026

    SHENZHEN, China, 11. April 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, ein führender Entwickler intelligenter Aufzeichnungslösungen für Zwei- und Vierradfahrzeuge, wird auf der Global Sources Hong Kong 2026 (11.–14. April, Hong Kong Asia International Exhibition Hall) am Stand 7S20 ausstellen.

    AKEEYO at Global Sources Hong Kong 2026 — Booth 7S20, April 11–14

    Die Messe stellt einen Meilenstein für AKEEYO dar, da das Unternehmen sein gesamtes Kamera-Ökosystem auf einer der führenden Elektronik-Fachmessen Asiens präsentiert, auf der globale Distributoren, Händler und Branchenfachleute die neuesten Innovationen aus erster Hand erleben können.

    Ausgestellte Produkte

    AKEEYO wird seinen vollständigen Katalog für 2026 in zwei wichtigen Produktkategorien vorstellen:

    Professionelle Actionkameras für Fahrräder und Motorräder

    Das Flaggschiffmodell AKY-730 Pro steht an der Spitze der Produktpalette und verfügt über einen 8-MP-Sensor vom Typ Sony IMX678, 1/1,8-Zoll-Vollbildaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde, integriertes GPS, ein 1,14-Zoll-Touchscreen-Display, EIS-Gyro-Stabilisierung, einen 3300-mAh-Akku sowie Wasserdichtigkeit nach Schutzklasse IP66. Video.

    Die AKY-710 Pro bietet Radfahrern, die hochauflösendes Filmmaterial zu einem wettbewerbsfähigen Preis suchen, einen 8-Megapixel-GC8613-Sensor mit EIS-Bildstabilisierung, Dualband-WLAN und eine Akkulaufzeit von 4,5 Stunden. Die AKY-710S bietet dasselbe robuste 142°-Ultraweitwinkel-Erlebnis mit der Sony STARVIS 2.0 IMX335-Technologie, während die ultraleichte AKY-710 LITE – mit einem Gewicht von nur 101 g – erschwingliche 2K-Aufnahmen mit einer Akkulaufzeit von 7,5 Stunden für den täglichen Einsatz bietet.

    Intelligentes Dash-Cam-System

    Die AKY-NV-X2 ist die bislang fortschrittlichste Dash-Cam von AKEEYO und vereint ein 2K-Zweikanal-Aufnahmesystem mit einem optionalen dritten AHD-Kanal, einem 11,26-Zoll-IPS-Bedienbildschirm, echter Vollfarb-Nachtsicht dank eines großen 1/1,8-Zoll-Sensors, Super-AI-Toter-Winkel-Erkennung (BSD), Sprachsteuerung, G-Sensor-Notfallverriegelung, 24/7-Parküberwachung sowie optionaler TPMS-Integration. Video.

    Vertriebs- und Partnerschaftsmöglichkeiten

    AKEEYO baut sein weltweites Vertriebs- und Händlernetz aus und bietet wettbewerbsfähige Großhandelspreise, flexible Mindestbestellmengen sowie die Lieferung einzelner Artikel über Lager in Übersee. Besuchen Sie Stand 7S20 oder füllen Sie das [Händlerantragsformular] aus, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu besprechen.

    Besuchen Sie AKEEYO auf der Global Sources 2026

    • Show: Global Sources Consumer & Electronics Show 2026
    • Termine: 11. bis 14. April 2026
    • Ort: Hong Kong Asia International Exhibition Hall
    • Standnummer: 7S20
    • Website: www.akeeyo.com

    Informationen zu AKEEYO

    AKEEYO hat sich auf intelligente Aufzeichnungslösungen für Motorräder, Fahrräder und Fahrzeuge spezialisiert – von professionellen Actionkameras bis hin zu intelligenten Dash-Cam-Systemen. Die Marke bedient Märkte in Asien, Europa und Amerika über ihr globales Vertriebsnetz und ihre E-Commerce-Kanäle.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953801/AKEEYO_at_Global_Sources_Hong_Kong_2026___Booth_7S20__April_11_14.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/akeeyo-stellt-auf-der-global-sources-hong-kong-2026-die-modelle-aky-nv-x2-aky-710lite-und-aky-730pro-vor-302739757.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    AKEEYO stellt auf der Global Sources Hong Kong 2026 die Modelle AKY-NV-X2, AKY-710Lite und AKY-730Pro vor Präsentation der gesamten Produktpalette am Stand 7S20, 11.–14. April 2026SHENZHEN, China, 11. April 2026 /PRNewswire/ - AKEEYO, ein führender Entwickler intelligenter Aufzeichnungslösungen für Zwei- und Vierradfahrzeuge, wird auf der Global Sources …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     