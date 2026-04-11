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    Osterwaffenruhe im Ukraine-Krieg beginnt

    Für Sie zusammengefasst
    • 32-stündige Osterwaffenruhe von Putin angekündigt
    • Selenskyj stimmte zu warnte aber vor Verstößen
    • Vor der Ruhe Drohnenangriffe mit Opfern und Schäden
    Osterwaffenruhe im Ukraine-Krieg beginnt
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine kurzzeitige Waffenruhe anlässlich des orthodoxen Osterfests offiziell in Kraft getreten. Der russische Präsident Wladimir Putin setzte sie für insgesamt 32 Stunden an - und zwar von Samstagnachmittag 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) bis Mitternacht am Sonntag (23.00 Uhr MESZ). Der Kreml sprach von einer humanitären Geste, weil der Feiertag sowohl für die Menschen in Russland als auch in der Ukraine eine zentrale Bedeutung habe.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte selbst mehrfach eine solche Osterwaffenruhe vorgeschlagen und stimmte nach Putins Ankündigung am Donnerstagabend auch prompt zu. Allerdings kündigten beiden Seiten an, auf mögliche Verstöße gegen die Waffenruhe antworten zu wollen. Bei den zeitlich begrenzten Feuerpausen in der Vergangenheit hatten sich beide Seiten stets zahlreiche Verstöße vorgeworfen.

    Vor Beginn der Waffenruhe überzogen sich Russland und die Ukraine erneut gegenseitig mit Drohnenangriffen. Dabei gab es in der Ukraine Tote und Verletzte sowie schwere Schäden an der zivilen Infrastruktur. In Russland geriet eine Anlage der Ölindustrie in Brand./mau/DP/zb





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