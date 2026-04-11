Friedensverhandlungen zwischen Iran und USA begonnen
Für Sie zusammengefasst
- Friedensgespräche USA und Iran begannen in Islamabad
- Pakistanische Regierung meldete Beginn der Gespräche
- Iranischer Staatssender Irib bestätigte den Beginn
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ISLAMABAD (dpa-AFX) - In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen. Das teilten pakistanische Regierungsvertreter mit, auch der iranische Staatssender Irib meldete den Beginn./da/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen