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    Koalitionsspitzen beraten über Reformen und Energiepreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Parteichefs von CDU, CSU und SPD beraten in Berlin
    • Thema Energiepreiskrise und Koalitionsreformen
    • Gespräche dauern übers Wochenende mit erweiterter Runde
    Koalitionsspitzen beraten über Reformen und Energiepreise
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin sind die Parteichefs von CDU, CSU und SPD zu weiteren Beratungen über die Energiepreiskrise und das anstehende Reformprogramm der Koalition zusammengekommen. Das wurde in Koalitionskreisen bestätigt. Laut "Bild" findet das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), CSU-Chef Markus Söder und den beiden SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amtes im Norden der Hauptstadt, statt.

    Die Koalitionsgespräche über die Energiepreise und die anstehenden Steuer- und Sozialreformen sollen das ganze Wochenende über fortgesetzt werden. Für Sonntag ist eine erweiterte Spitzenrunde geplant. Ort und Zeitpunkt dieses Treffens wollen die Koalitionsparteien allerdings nicht bekanntgeben. Unklar ist auch, ob und in welcher Form anschließend mögliche Ergebnisse bekanntgegeben werden - wenn, dann wohl erst am Montag./jr/DP/zb





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