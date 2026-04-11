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    Libanon meldet Tote nach israelischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tote durch israelische Angriffe bei Nabatija
    • Sanitäter und Zivilschutzmitarbeiter als Opfer
    • Seit März im Libanon etwa 2.000 Tote gemeldet
    Libanon meldet Tote nach israelischen Angriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon sind nach Behördenangaben erneut mehrere Menschen durch israelische Angriffe getötet worden. Bei verschiedenen Angriffen in der Gegend um Nabatija im Süden des Landes seien zehn Menschen getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit.

    Unter den Opfern waren demnach erneut auch Sanitäter. Auch ein Mitarbeiter des Zivilschutzes sei getötet worden. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht. Es hatte der proiranischen Hisbollah-Miliz zuletzt jedoch vorgeworfen, Krankenwagen als Schutz vor Angriffen zu nutzen.

    Im Rahmen der Waffenruhe zwischen dem Israel, den USA und dem Iran gab es auch im Libanon Hoffnung auf eine Deeskalation im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel. Nach einem Großangriff des israelischen Militärs am Mittwoch ließ die Intensität der Angriffe vorerst nach. Für kommende Woche sind direkte Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Vertretern in Washington geplant. Seit Anfang März wurden im Libanon rund 2.000 Menschen getötet./arj/DP/zb





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