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    ING-Chefvolkswirt erwartet weiter hohe Spritpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurzfristige Entlastung an Tankstellen, Preise hoch
    • Hormusroute bleibt eingeschränkt, Normalisierung Q4
    • Inflation im Sommer knapp vier Prozent bis Q1 2027
    ING-Chefvolkswirt erwartet weiter hohe Spritpreise
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Waffenruhe im Iran-Krieg erwartet der Ökonom Carsten Brzeski kurzfristig etwas Entlastung an den Tankstellen, warnt jedoch vor anhaltend hohen Preisen und neuen Risiken. "Die Tankpreise gehen leicht zurück. Aber eben auch deshalb, weil wir zu Beginn der Woche durch die Eskalation extrem hohe Preise gesehen haben", sagte der Chefvolkswirt bei der Bank ING im Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online".

    Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau sei nicht in Sicht. "Wir landen aber nicht bei den Spritpreisen vor dem Iran-Krieg. Dafür ist die Waffenruhe viel zu brüchig. Es gibt nach wie vor ein viel zu hohes Risiko weiterer Eskalationen." Zudem bleibe die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus eingeschränkt.

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    "Tankpreise könnten dauerhaft hoch bleiben"

    In einem Basisszenario, also der angenommenen wahrscheinlichsten Entwicklung, rechnet Brzeski mit weiter erhöhten Energiepreisen. "In unserem Basisszenario, das fast schon ein mildes Szenario ist, gehen wir davon aus, dass es noch einmal zu einer Eskalation kommen wird." Erst danach sei mit einer schrittweisen Stabilisierung zu rechnen. "Damit würde über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen die Straße von Hormus langsam wieder aufgehen", sagte er. Eine vollständige Normalisierung werde jedoch erst im vierten Quartal erwartet.

    Zum Jahresende könnte der Ölpreis bei "knapp unter 90 Dollar pro Barrel Dated Brent" liegen. "Tankpreise könnten dauerhaft hoch bleiben, wenn auch niedriger als in den vergangenen Tagen."

    Neue Inflationswelle

    Für Deutschland und Europa prognostiziert der Ökonom zugleich eine neue Inflationswelle. Diese werde "im Sommer in der Spitze auf knapp vier Prozent steigen" und sich "bis ins erste Quartal 2027 hineinziehen". Das Wirtschaftswachstum in Deutschland sieht er bei "ungefähr bei 0,6 oder 0,7 Prozent".

    Im ungünstigsten Fall droht laut Brzeski wieder eine Eskalation mit erheblichen Folgen: "Im Worst-Case-Szenario scheitern die Friedensbemühungen und es kommt erneut zu einer Eskalation." Dann könnten die Ölpreise stark steigen und die Inflation auf "sechs bis acht Prozent" klettern. "Wir würden über eine leichte Rezession sprechen", so Brzeski. "Die deutsche Konjunktur wäre für das Gesamtjahr im Minus."/lig/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 94,39 auf L&S Exchange (10. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 71,52 Mrd..

    ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +10,25 %/+18,42 % bedeutet.




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