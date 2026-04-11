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    Iran

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    Verhandlungen mit den USA auch auf Expertenebene

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Iran führen bald Expertenverhandlungen
    • Zweiwöchige Waffenruhe als Rahmen für Friedenssuche
    • Hormusblockade iranisches Atomprogramm und Sanktionen
    Iran - Verhandlungen mit den USA auch auf Expertenebene
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN/ISLAMABAD (dpa-AFX) - Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran werden nach Angaben aus Teheran in Kürze auch auf Expertenebene geführt. Irans Mitglieder der Fachausschüsse nähmen am Verhandlungsort ihre Arbeit auf, berichteten der staatliche iranische Rundfunk und die Nachrichtenagentur Tasnim.

    Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg geht es in den Verhandlungen um die Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung. Zu den zentralen Konfliktpunkten gehört die Blockade der Straße von Hormus. Auch das iranische Atomprogramm sowie die internationalen Sanktionen gegen das Land stehen auf der Agenda./arb/DP/zb





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