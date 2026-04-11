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    Oberleitungsschaden

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    ICE sitzt in Sachsen-Anhalt fest

    Für Sie zusammengefasst
    • ICE bei Zahna nach Oberleitungsriss liegen geblieben
    • Fahrgäste per Bus weitertransportiert Ersatzzug fehlt
    • Zugverkehr über Dessau und Wiesenburg umgeleitet 40 Min
    Oberleitungsschaden - ICE sitzt in Sachsen-Anhalt fest
    Foto: Siarhei - 356130783

    ZAHNA (dpa-AFX) - Ein ICE ist auf der Strecke Berlin-München liegen geblieben. Nach Angaben der Bahn riss am Mittag eine Oberleitung bei Zahna in Sachsen-Anhalt. Der Zug auf dem Weg von Berlin nach Halle sei außerhalb eines Bahnhofs zum Stehen gekommen. Die betroffenen Fahrgäste sollen in Bussen weitertransportiert werden. Ein Ersatzzug könne wegen abgeschalteten Stroms nicht eingesetzt werden.

    Nach Angaben mehrere Medien fiel die Oberleitung direkt auf den ICE - eine Sprecherin der Bahn wollte diese Angaben zunächst nicht bestätigen. Auch die von mehreren Medien genannte Zahl von 600 Reisenden in dem Zug bestätigte die Sprecherin nicht.

    Züge zwischen Berlin-Halle-Leipzig werden aktuell über Dessau und Wiesenburg umgeleitet. Dadurch kommt es laut Bahn zu Verspätungen von rund 40 Minuten. Der Halt Lutherstadt Wittenberg entfällt, Ersatzhalt ist Dessau./dhu/DP/zb





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