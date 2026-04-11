3 Key Takeaways aus unserer April-Webkonferenz

Am Dienstag fand wieder unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht live dabei sein konnten, 3 zentrale Takeaways aus der Präsentation:

1️⃣ 𝗡𝗲𝘂𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗺𝗶𝘁 𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗪𝗮𝗰𝗵𝘀𝘁𝘂𝗺𝘀𝗱𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗸

Zuletzt haben wir Süss Microtec und 2G Energy neu ins Portfolio aufgenommen.

◾ Bei Süss Microtec sehen wir nach schwächerem Ausblick für 2026 eine sehr starke Auftragsdynamik (Q1 über Q4) – aus unserer Sicht sollte Q1 den Tiefpunkt markieren.

◾ 2G Energy profitiert zunehmend vom Thema Datacenter und Gasreservekraftwerke mit potenziell signifikanten zusätzlichen Umsatzpotenzialen.

2️⃣ 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗱𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗶𝗺 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿𝗵𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗵𝗿 𝗿𝗼𝗯𝘂𝘀𝘁

Die Unternehmen im Portfolio haben 2025 erneut eine sehr starke operative Entwicklung gezeigt:

▶️ Umsatz +16,3% und EBITDA +22,4% im Schnitt

▶️ Rund 80% der Unternehmen mit Umsatzwachstum und knapp 70% mit EBITDA-Wachstum

▶️ Auch die Ausblicke signalisieren weiteres Wachstum für 2026

3️⃣ 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝘂𝗻𝘃𝗲𝗿ä𝗻𝗱𝗲𝗿𝘁 𝘀𝗲𝗵𝗿 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃

Der innere Wert des Portfolios liegt aktuell rund 90% über dem NAV. Damit bleibt das Chance-Risiko-Profil aus unserer Sicht nach wie vor sehr attraktiv. Trotz des herausfordernden Marktumfelds (u.a. geopolitische Themen) sehen wir weiterhin sehr attraktive Chancen im Small- und Micro-Cap-Segment – insbesondere bei qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen im DACH-Raum.



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🔗 𝘇𝘂𝗿 𝗔𝘂𝗳𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲



𝗣𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝘁: @g7W+RR.

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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München